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Anti Gerah, Tips Mix and Match Hijab Cooling Tech biar Tetap Stylish

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 07 Juli 2026 |12:02 WIB
Anti Gerah, Tips Mix and Match Hijab Cooling Tech biar Tetap Stylish
Ilustrasi pakai hijab cooling tech. (Foto: dok Freepik)
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JAKARTA - Hijab dengan material cooling tech memberikan sensasi berbeda apalagi di saat cuaca terik. Meski cuaca panas, material ini membuat kamu tetap adem dan nyaman saat memakainya.

Material cooling tech adalah jenis kain yang dirancang khusus untuk mengatur suhu tubuh penggunanya. Pakaian dengan teknologi ini tidak hanya tipis, tetapi memiliki tiga kemampuan utama: sirkulasi udara maksimal (Breathable), menyerap dan menguapkan keringat, menghadirkan sensasi dingin.

Mix and Match Hijab Material Cooling Tech

Punya bahan yang tepat saja belum cukup. Cara memadupadankan juga sangat berpengaruh pada tingkat kenyamananmu. Yuk intip triknya.

1. Terapkan Konsep Smart Layering

Gaya tumpuk (layering) memang terlihat stylish, tapi hindari menumpuk bahan tebal. Jika ingin memakai rompi (vest) atau outerwear, pastikan atasan bagian dalammu (manset/kaus) terbuat dari material cooling tech yang sangat tipis dan breathable.

2. Hindari Pakaian Ketat 

Pakaian yang ketat akan menjebak hawa panas tubuh. Pilihlah potongan pakaian berukuran pas yang sedikit longgar (loose fit atau oversized). Tunik berpotongan A-line, celana kulot, dan kemeja oversized tidak hanya nyaman dan memberikan ruang bernapas bagi kulit, tetapi juga sangat sesuai dengan syariat modest wear.

3. Mainkan Palet Warna Terang

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