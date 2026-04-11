Momen Sederhana Nikita Willy Rayakan Ultah Anak Usai Mantap Berhijab

JAKARTA - Artis cantik Nikita Willy baru saja merayakan ulang tahun putra pertamanya bersama Indra Priawan, Issa Xander. Issa berulang tahun yang ke-4, dirayakan dengan penuh kehangatan bersama kedua orang tuanya.

Momen itu diunggah akun media sosial TikTok, @nikitawillt_indrapriawan. Terlihat Niki memberikan kue ulang tahun kecil pada Issa dan membiarkan putranya meniup lilin didampingi dirinya, Indra, dan putra keduanya, Nael.

“Just a little celebration for our 4 years old,” tulis Nikita.

Dalam video itu, nampak Nikita yang mengenakan hijab hitam bernyanyi kecil lagu Selamat Ulang Tahun untuk putra pertamanya. Dengan antusias, Issa pun meniup lilin kue ulang tahun tersebut.

Momen ulang tahun putra Nikita Willy ini terlihat sederhana namun penuh kehangatan. Nampak momen pertambahan usia Issa ini menjadi momen yang penuh kehangatan.