Potret Nikita Willy Naik Angkot saat Kulineran, Netizen: Bisa Keren Gitu Ya

BANDUNG – Aktris Nikita Willy tengah menikmati waktu liburannya di Bandung, Jawa Barat. Berbeda dari kebiasaannya berlibur ke luar negeri atau destinasi mewah, ibu dua anak ini justru memilih menikmati suasana kota kembang dengan cara sederhana, yakni berburu kuliner khas Bandung dan berkeliling kota menggunakan angkutan umum.

Momen liburan tersebut dibagikan Nikita melalui akun Instagram pribadinya, @nikitawillyofficial94. Dalam unggahan itu, Nikita terlihat santai menikmati berbagai sudut Bandung bersama sang adik, Winona Willy.

“Kuliner di Bandung,” tulis Nikita singkat dalam keterangan unggahannya, Selasa (3/2/2026).

Yang mencuri perhatian publik bukan hanya kegiatan kulinerannya, melainkan pilihan Nikita untuk menaiki angkutan kota (angkot) sebagai sarana transportasi selama liburan. Dalam beberapa potret dan video yang dibagikan, Nikita tampak antusias saat menaiki angkot bersama sang adik, menikmati perjalanan menyusuri jalanan Bandung layaknya warga lokal.

Perempuan berusia 31 tahun itu bahkan sempat berpose di depan angkot yang ditumpanginya. Meski berlatar belakang kendaraan umum yang sederhana dan terkesan jadul, pesona Nikita tetap terpancar. Penampilannya yang kasual namun rapi membuat banyak orang menilai bahwa aura bintang tetap melekat, di mana pun dan dalam situasi apa pun.

Tak hanya itu, Nikita juga mengabadikan momen kebersamaannya dengan sopir angkot yang mengemudikan kendaraan tersebut. Ia terlihat tersenyum dan menikmati perjalanan, seolah benar-benar larut dalam pengalaman liburan sederhana namun berkesan. Momen tersebut memperlihatkan sisi Nikita Willy yang bersahaja dan jauh dari kesan glamor.

Pengalaman kulineran hingga naik angkot ini pun langsung menyedot perhatian warganet. Kolom komentar unggahan Nikita dipenuhi berbagai respons positif yang memuji kesederhanaan sekaligus sikap membumi sang aktris.