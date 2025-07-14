6 Potret Nikita Willy Liburan di Labuan Bajo, Pakai Bikini hingga Snorkeling Bareng Anak

AKTRIS cantik Nikita Willy mencuri perhatian warganet dengan unggahan liburannya yang menawan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Kali ini, ia tidak hanya berlibur sendirian, melainkan bersama sang suami, Indra Priawan, dan kedua anak mereka.

Momen kebersamaan keluarga kecil ini sukses mencuri perhatian publik, terlebih karena gaya modis Nikita yang tetap menawan meski sedang berlibur di alam terbuka. Tak hanya mengabadikan momen liburan, Nikita juga memperlihatkan sisi hangatnya sebagai seorang ibu.

Simak enam potret modis Nikita Willy selama liburan seru di Labuan Bajo berikut ini, dilansir dari akun Instagramnya, @nikitawillyofficial94, Senin (14/7/2025).

1. Kompak dan Elegan di Pinggir Dermaga

Dalam salah satu unggahannya, Nikita tampak anggun mengenakan dress putih polos tanpa lengan. Ia berdiri bersama sang suami yang tampil serasi dalam balutan outfit hitam, sambil menggendong anak bungsu mereka.

Sementara itu, anak pertama mereka juga tampak lucu dengan baju kasual berwarna terang. Foto yang diambil di tepi dermaga ini memancarkan nuansa hangat dan harmonis, dengan latar belakang laut tenang dan gugusan pulau Labuan Bajo yang indah.