Potret Nikita Willy Gaya ala India, Pakai Jam Tangan Viral Seharga Rp400 Juta

JAKARTA - Artis cantik Nikita Willy turut memeriahkan pesta malam Diwali yang digelar di Jakarta. Sebagai informasi, perayaan Diwali yang merupakan budaya dan tradisi masyarakat India tahun ini digelar pada 20–21 Oktober 2025.

Dari akun Instagram @nikitawillyofficial94, istri Indra Priawan itu tampak cantik memesona memeriahkan perayaan malam Diwali yang megah dan mewah. Bak artis Bollywood, ibu dua anak itu tampil elegan dengan outfit glamor dan sentuhan tradisi India yang kental.

Nikita begitu memukau dengan dress bernuansa krem yang dipadukan dengan aksesori gemerlap untuk memeriahkan acara ini. Ia terlihat mengenakan headpiece dan kalung bernuansa emas yang menambah kesan elegan pada penampilannya.

Salah satu hal yang juga menjadi sorotan netizen ialah jam tangan yang dikenakan Nikita Willy. Dari akun Instagram @fashion__selebritis, tampak Nikita memakai jam tangan viral keluaran merek ternama BVLGARI.

Jam tangan seri Serpenti Tubogas ini memiliki bentuk menyerupai badan dan kepala ular yang ikonik. Aksesori mewah tersebut hadir dalam perpaduan warna silver dan rose gold 18 karat yang elegan, serta bertabur berlian rubellite dengan potongan cabochon.