Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Nikita Willy Gaya ala India, Pakai Jam Tangan Viral Seharga Rp400 Juta

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 21 Oktober 2025 |13:45 WIB
Potret Nikita Willy Gaya ala India, Pakai Jam Tangan Viral Seharga Rp400 Juta
Potret Nikita Willy Gaya ala India dan Jam Tangan Viral Seharga Rp400 Juta (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Artis cantik Nikita Willy turut memeriahkan pesta malam Diwali yang digelar di Jakarta. Sebagai informasi, perayaan Diwali yang merupakan budaya dan tradisi masyarakat India tahun ini digelar pada 20–21 Oktober 2025.

Dari akun Instagram @nikitawillyofficial94, istri Indra Priawan itu tampak cantik memesona memeriahkan perayaan malam Diwali yang megah dan mewah. Bak artis Bollywood, ibu dua anak itu tampil elegan dengan outfit glamor dan sentuhan tradisi India yang kental.

Nikita begitu memukau dengan dress bernuansa krem yang dipadukan dengan aksesori gemerlap untuk memeriahkan acara ini. Ia terlihat mengenakan headpiece dan kalung bernuansa emas yang menambah kesan elegan pada penampilannya.

Salah satu hal yang juga menjadi sorotan netizen ialah jam tangan yang dikenakan Nikita Willy. Dari akun Instagram @fashion__selebritis, tampak Nikita memakai jam tangan viral keluaran merek ternama BVLGARI.

Jam tangan seri Serpenti Tubogas ini memiliki bentuk menyerupai badan dan kepala ular yang ikonik. Aksesori mewah tersebut hadir dalam perpaduan warna silver dan rose gold 18 karat yang elegan, serta bertabur berlian rubellite dengan potongan cabochon.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/629/3185434/nikita_willy-prMl_large.jpg
Momen Nikita Willy Liburan ke Jepang Bawa 2 Anak Tanpa Bantuan Babysitter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/611/3161022/nikita_willy-4AZD_large.jpg
Perawatan Mulut ala Nikita Willy, Netizen Salfok ke Alat Pembersih Lidah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/612/3155695/nikita_willy-7zWl_large.jpg
Tangis Nikita Willy Pecah saat Diberi Bunga oleh Anak Panti Asuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/194/3155106/nikita_willy-pyUw_large.jpg
6 Potret Nikita Willy Liburan di Labuan Bajo, Pakai Bikini hingga Snorkeling Bareng Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/612/3142409/nikita_willy-Gpuk_large.jpg
Cerita Nikita Willy Dapat Support Suami yang Enggak Komplain dan Ribet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/612/3142287/indra_priawan-P2fY_large.jpg
Sambil Nangis, Indra Priawan: Saya Malu Kalau Enggak Ngeluangin Waktu untuk Anak
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement