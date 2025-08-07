Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Perawatan Mulut ala Nikita Willy, Netizen Salfok ke Alat Pembersih Lidah

Aira Cecilia , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |08:11 WIB
Perawatan Mulut ala Nikita Willy, Netizen Salfok ke Alat Pembersih Lidah
Perawatan Mulut ala Nikita Willy, Netizen Salfok ke Alat Pembersih Lidah (Foto: Instagram)
JAKARTA - Menjaga kesehatan kulit agar tetap cerah dan bercahaya mungkin menjadi prioritas utama. Namun, pada kenyataannya, merawat tubuh secara menyeluruh jauh lebih penting.

Tak hanya kulit, kesehatan organ lain seperti mulut juga patut mendapat perhatian khusus. Mulut yang sehat bukan hanya mendukung penampilan, tetapi juga berperan penting dalam menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan.

Hal ini pula yang disadari oleh aktris cantik dan ibu dua anak, Nikita Willy. Di tengah kesibukannya sebagai artis dan seorang ibu, Nikita tetap rutin menjalani perawatan kesehatan mulut sebagai bagian dari gaya hidup sehatnya.

Nikwil

Dalam salah satu unggahannya di media sosial TikTok, Nikita Willy tampak membagikan rutinitas kesehariannya dalam menjaga kesehatan mulut. Nikita memperlihatkan langkah-langkah perawatan yang ia lakukan. Video tersebut pun menuai banyak perhatian warganet, terutama para ibu muda dan penggemarnya yang terinspirasi oleh kedisiplinan Nikita dalam menjaga kebersihan dan kesehatan diri.

Dalam video tersebut, Nikita Willy tampak sangat telaten menjalani rangkaian rutinitas oral care yang jarang dibagikan oleh publik figur lainnya. Ia terlihat menggunakan berbagai alat dan produk, mulai dari dental floss, water floss, pembersih lidah, oil pulling dengan minyak kelapa, hingga pasta gigi dan sikat gigi.

 

