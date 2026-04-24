HOME WOMEN MOM AND KIDS

Nikita Willy Spill Menu Mingguan Makan Sehat Issa, Bisa Jadi Inspirasi

Niko Prayoga , Jurnalis-Jum'at, 24 April 2026 |16:34 WIB
Nikita Willy Spill Menu Mingguan Makan Sehat Issa, Bisa Jadi Inspirasi (Foto: Instagram)
JAKARTA - Aktris Nikita Willy kembali mencuri perhatian publik melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Dikenal dengan gaya parenting yang disiplin namun tetap hangat, ia membagikan detail menu makanan harian putranya, Issa, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan nutrisi selama lima hari dalam satu minggu.

Dalam takarir unggahannya, ia mengungkapkan tengah bersemangat menyiapkan menu makan untuk sang buah hati. Rasa lelahnya pun terbayar saat melihat Issa makan dengan lahap.

“Lagi ada di fase ibu yang tiap minggu semangat banget nyusun menu makan Issa karena puas dan capeknya terbayar lihat Issa makan lahap dan BB-nya naik! Semangat ya, Moms,” tulis Nikita, dikutip Kamis (23/4/2026).

Dalam unggahan tersebut, Nikita merinci menu harian Issa. Pada hari Senin, menu sarapan berupa omelet dan suplemen vitamin D. Untuk makan siang, ia menyajikan ayam goreng ketumbar dengan nasi gurih serta vitamin. Camilan harian berupa pisang bakar madu keju, sementara makan malamnya popcorn chicken dengan nasi gurih.

“Issa paling lahap saat sarapan, jadi biasanya porsi makan terbanyak aku berikan di pagi hari,” ujarnya.

