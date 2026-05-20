3 Rekomendasi Kemeja Brand Lokal, Affordable dan Tetap Nyaman

JAKARTA - Di tengah dolar AS yang terus merangkak naik, tentunya masyarakat perlu cerdas mengelola keuangan. Meski harus hemat, soal belanja pakaian tetap jadi kebutuhan. Sebab, pakaian yang nyaman bisa meningkatkan rasa percaya diri dan penampilan.

Pegiat gaya hidup sustainable, Valerie Twins, dalam Instagram pribadinya membagikan rekomendasi kemeja dari brand lokal yang kualitasnya setara dengan baju impor.

1. Ecinos

Kalau kamu mencari kemeja basic dan cocok untuk sehari-hari, Ecinos jawabannya.Untuk kuliah atau ke kantor, kemeja ini tak hanya nyaman dipakai, tetapi juga bikin kamu kelihatan lebih bergaya.

2. 3mongkis

Kemeja brand lokal ini sangat mementingkan detail. “Kalau kamu cari kemeja yang bold in terms of pattern, design, cutting, dan warna, caba pakai 3mongkis,” kata Valerie. Kemeja dari brand ini lebih fleksibel, bisa bikin bermacam style, sehingga penampilanmu lebih terpancar. “Kemeja ini bisa dikancing atau nggak dikancing, jadi styling-nya lebih seru, dan look kamu kelihatan lebih stand out,” ucapnya.

3. Morningsol

Kemeja ini cocok untuk kamu pakai dalam acara formal atau special occasion, seperti saat presentasi. Bahan yang adem jadi favorit perempuan aktif dan modis.

Itu dia rekomendasi kemeja brand lokal ala Valerie Twins. Ada yang sama dengan Valerie? So, mulai sekarang, yuk atur keuanganmu untuk membeli kebutuhan yang affordable. Kualitas brand lokal juga tak kalah bagus kok dengan impor. Dengan begitu, kamu juga berkontribusi dalam mendukung produk dalam negeri.

(Agustina Wulandari )

