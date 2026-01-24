Paragon dan Shopee Beri Pengalaman Belanja Hybrid lewat Kampanye Hyper Brand Day

JAKARTA – Menjawab perubahan perilaku konsumen yang semakin mengutamakan pengalaman dan kemudahan dalam berbelanja produk kecantikan, ParagonCorp dan Shopee menghadirkan kolaborasi spesial melalui kampanye Shopee Hyper Brand Day bersama Paragon.

Melalui kampanye ini, konsumen diajak untuk merasakan pengalaman belanja kecantikan berbasis online-to-offline (O2O) dalam rangkaian acara Beauty Science Tech (BST) 2026, yang menghubungkan eksplorasi produk secara langsung dengan kemudahan transaksi digital dalam satu ekosistem yang terintegrasi.

Melalui inisiatif ini, konsumen dapat mencoba produk dari berbagai brand Paragon secara langsung di area acara, melakukan pembelian melalui aplikasi Shopee, serta mengambil produk di lokasi pada hari yang sama. Pendekatan belanja hybrid ini dirancang untuk menjawab kebutuhan konsumen beauty yang semakin selektif dan mengutamakan kepercayaan sebelum membeli produk.

Dengan menggabungkan eksplorasi produk secara langsung dan kemudahan transaksi digital, Shopee Hyper Brand Day bersama Paragon di BST 2026 menghadirkan pengalaman belanja yang lebih seamless dan relevan dengan gaya hidup konsumen masa kini.

Group Head Ecommerce ParagonCorp Meinar Dyan Muslimah menyatakan, kolaborasi ini mencerminkan komitmen Paragon untuk terus berinovasi dalam menghadirkan pengalaman belanja kecantikan yang lebih menyeluruh.