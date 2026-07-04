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Rekomendasi Sepatu Lari Brand Lokal, Kualitas Jempolan dan Harga Ramah di Kantong

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 04 Juli 2026 |12:05 WIB
Rekomendasi Sepatu Lari Brand Lokal, Kualitas Jempolan dan Harga Ramah di Kantong
Ilustrasi rekomendasi sepatu lari brand lokal. (Foto: dok Freepik)
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JAKARTA - Bagi pelari, tentunya kebutuhan soal sepatu lari yang nyaman jadi hal utama. Nah, ternyata saat ini, ada lho brand lokal Indonesia yang punya koleksi sepatu lari dengan kualitas yang tidak kalah saing dari brand luar.

Dari segi kenyamanan, teknologi, maupun desain, dan tentunya dengan harga yang lebih bersahabat brand lokal punya semuanya. Berikut adalah rekomendasi sepatu lari dari brand lokal yang bisa kamu pertimbangkan sesuai kebutuhanmu.

Rekomendasi Sepatu Lari Brand Lokal

1. Ortuseight Hyperglide 3.1 (Untuk Tempo Run dan Kecepatan)

Sepatu lari ini sangat cocok bagi pelari yang fokus pada kecepatan berkat bobotnya yang sangat ringan, yakni 243 gram dan fitur bantalan responsif.

Sepatu ini punya desain yang sporty, ringan, dan dilengkapi Cumulus Foam untuk responsivitas maksimal saat berlari. Ortuseight Hyperglide dibanderol mulai dari Rp629.000 sampai Rp699.000. 

2. 910 Nineten Takashi Run Elite (Untuk Stabilitas dan Durabilitas)

Untuk latihan harian hingga jarak jauh yang butuh ketahanan, sepatu brand lokal yang satu ini menawarkan struktur sepatu yang kuat dan nyaman.

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