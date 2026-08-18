Mahalini Disorot karena Jaga Privasi Anak saat Diajak Latihan Manggung, Pakai Masker hingga Kacamata

JAKARTA - Mahalini menjadi perhatian setelah memperlihatkan momen bersama putrinya, Selina, saat menjalani latihan atau persiapan manggung. Dalam video yang dibagikan, wajah sang anak tampak tertutup oleh masker, topi, dan kacamata hitam sehingga identitasnya tidak terlihat jelas.

Selina terlihat berada di sekitar lokasi kegiatan sang ibu. Penggunaan sejumlah aksesori untuk menutupi wajahnya tersebut kemudian memunculkan beragam reaksi dari warganet di media sosial.

Sebagian netizen mempertanyakan keputusan Mahalini membawa sang anak ke lokasi yang berpotensi masuk dalam rekaman kamera jika memang ingin menjaga privasinya.

“Kayaknya bukan takut ain deh, takut anaknya di-bully kali ya kalau enggak sesuai harapan netizen,” tulis akun ok.not***.

“Bener sih gedeg aja sama artis-artis yang begini. Kalau memang enggak mau dipublikasikan, ya enggak usah di-inframe, masuk kamera. Kayak anaknya TF juga awal-awal pas bayi sampai beberapa tahun enggak dikasih lihat, tapi ujung-ujungnya dipublikasikan juga muka anaknya,” tulis akun aulia***.

Namun, tidak semua warganet memberikan tanggapan negatif. Sebagian lainnya justru mencoba memahami keputusan Mahalini dan menduga penggunaan masker, topi, serta kacamata hitam tidak semata-mata bertujuan menyembunyikan wajah sang anak.

Salah satu netizen menilai kondisi lokasi latihan mungkin menjadi alasan Selina menggunakan sejumlah aksesori tersebut. Ia menduga lingkungan tempat latihan bisa saja memiliki paparan asap rokok atau kondisi lain yang membuat anak membutuhkan perlindungan tambahan.