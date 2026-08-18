Mahalini Disorot soal Penampilan Anak, Kakak Ipar Ungkap Alasan Pakai Masker hingga Earmuff

Mahalini Disorot soal Penampilan Anak, Kakak Ipar Ungkap Alasan Pakai Masker hingga Earmuff (Foto: Threads)

JAKARTA - Keputusan Mahalini membawa putrinya, Selina, ke lokasi manggung kembali menjadi perhatian publik. Bukan karena aktivitas sang ibu, melainkan penampilan Selina yang terlihat mengenakan sejumlah aksesori untuk melindungi sekaligus menutupi bagian wajah dan kepalanya.

Kakak ipar Mahalini, Nindy Pricilia, pun ikut memberikan penjelasan terkait penampilan Selina saat menemani sang ibu bekerja. Ia mengungkap alasan di balik penggunaan masker hingga earmuff yang dikenakan keponakannya tersebut.

Sebelumnya, Mahalini membagikan video saat mengajak Selina ikut dalam aktivitas pekerjaannya. Dalam video tersebut, Selina terlihat mengenakan masker, topi, kacamata hitam, hingga earmuff secara bersamaan.

Penampilan tersebut kemudian menuai beragam komentar dari netizen di media sosial. Sebagian menilai penggunaan berbagai aksesori penutup itu terkesan berlebihan.

Bahkan, ada warganet yang mempertanyakan keputusan Mahalini membawa Selina ke lokasi manggung jika memang ingin menjaga privasi sang anak.

Demi Melindungi Anak

Di tengah perbincangan tersebut, Nindy Pricilia memberikan pembelaan melalui Threads. Ia menegaskan bahwa keputusan mengenai penampilan dan perlindungan Selina merupakan hak orang tuanya.