Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Mahalini Disorot soal Penampilan Anak, Kakak Ipar Ungkap Alasan Pakai Masker hingga Earmuff

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 18 Agustus 2026 |14:10 WIB
Mahalini Disorot soal Penampilan Anak, Kakak Ipar Ungkap Alasan Pakai Masker hingga Earmuff
Mahalini Disorot soal Penampilan Anak, Kakak Ipar Ungkap Alasan Pakai Masker hingga Earmuff (Foto: Threads)
A
A
A

JAKARTA - Keputusan Mahalini membawa putrinya, Selina, ke lokasi manggung kembali menjadi perhatian publik. Bukan karena aktivitas sang ibu, melainkan penampilan Selina yang terlihat mengenakan sejumlah aksesori untuk melindungi sekaligus menutupi bagian wajah dan kepalanya.

Kakak ipar Mahalini, Nindy Pricilia, pun ikut memberikan penjelasan terkait penampilan Selina saat menemani sang ibu bekerja. Ia mengungkap alasan di balik penggunaan masker hingga earmuff yang dikenakan keponakannya tersebut.

Sebelumnya, Mahalini membagikan video saat mengajak Selina ikut dalam aktivitas pekerjaannya. Dalam video tersebut, Selina terlihat mengenakan masker, topi, kacamata hitam, hingga earmuff secara bersamaan.

Penampilan tersebut kemudian menuai beragam komentar dari netizen di media sosial. Sebagian menilai penggunaan berbagai aksesori penutup itu terkesan berlebihan.

Bahkan, ada warganet yang mempertanyakan keputusan Mahalini membawa Selina ke lokasi manggung jika memang ingin menjaga privasi sang anak.

Demi Melindungi Anak

Di tengah perbincangan tersebut, Nindy Pricilia memberikan pembelaan melalui Threads. Ia menegaskan bahwa keputusan mengenai penampilan dan perlindungan Selina merupakan hak orang tuanya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/18/629/3236815/mahalini-63qo_large.jpg
Mahalini Disorot karena Jaga Privasi Anak saat Diajak Latihan Manggung, Pakai Masker hingga Kacamata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/194/3195715/mahalini-hu1k_large.jpg
Potret Mahalini Tetap Modis Gendong Anak di Maroko, Netizen: Kece Abis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/612/3173224/sule-ZDef_large.jpg
5 Artis yang Dekat dengan Mertua, Ada Sule-Mahalini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/611/3157488/mahalini-Bu4e_large.jpg
4 Potret Modis Mahalini Main Padel, Menyala Hot Mom!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/612/3152710/5_potret_modis_mahalini_liburan_di_singapura_tenteng_tas_nyaris_seharga_rumah-ISZr_large.jpg
5 Potret Modis Mahalini Liburan di Singapura, Tenteng Tas Nyaris Seharga Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/612/3149123/intip_4_potret_outfit_mahalini_di_ngunduh_mantu_al_ghazali_dan_alyssa_daguise-onDT_large.jpg
Merah Menyala! Intip 4 Potret Outfit Mahalini di Ngunduh Mantu Al Ghazali dan Alyssa Daguise
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement