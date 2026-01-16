Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Mahalini Tetap Modis Gendong Anak di Maroko, Netizen: Kece Abis!

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Jum'at, 16 Januari 2026 |09:42 WIB
Potret Mahalini Tetap Modis Gendong Anak di Maroko, Netizen: Kece Abis!
Potret Mahalini Tetap Modis Gendong Anak di Maroko, Netizen: Kece Abis! (Foto: Instagram)
JAKARTA - Mahalini membagikan momen liburan terbarunya di Maroko melalui unggahan Instagram. Dalam unggahan tersebut, Mahalini menampilkan potret kebersamaan bersama suami dan anaknya.

Momen ini menjadi kali pertama Mahalini dan sang suami mengajak anak mereka bepergian ke luar negeri dengan durasi penerbangan yang cukup panjang. Postingan itu disertai keterangan, “her (Selina) first long flight, Selina in Morocco with ibu and papa,” tulisnya.

Tak hanya kebersamaan keluarga yang mencuri perhatian, gaya berbusana Mahalini juga menjadi sorotan. Dikenal selalu tampil elegan, Mahalini tampak tetap memukau meski mengenakan busana yang simpel.

Busana bernuansa santai dan fungsional

Mahalini memilih outfit yang longgar dan nyaman. Ia tampak mengenakan coat kulit berwarna hitam yang dipadukan dengan jeans dan loafers cokelat pekat. Sang suami, Rizky Febian, juga tampil serasi dengan coat panjang hitam yang dipadukan dengan celana jeans.

Mahalini

Telusuri berita women lainnya
