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Shireen Sungkar Ngaku Hidup Tak Tenang Meski Bergelimang Harta Sejak Remaja

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 18 Agustus 2026 |13:37 WIB
Shireen Sungkar Ngaku Hidup Tak Tenang Meski Bergelimang Harta Sejak Remaja
Shireen Sungkar Ngaku Hidup Tak Tenang Meski Bergelimang Harta Sejak Remaja (Foto: Instagram)
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JAKARTA - Kesuksesan sebagai bintang sinetron sejak usia muda ternyata tidak selalu membuat Shireen Sungkar merasa bahagia. Di balik penghasilan besar dan aset yang berhasil dimilikinya, Shireen mengaku harus menjalani rutinitas padat hingga nyaris tidak memiliki waktu untuk beristirahat dan menikmati kehidupan.

Shireen mengenang masa ketika dirinya berada di puncak popularitas sebagai pemain sinetron. Ia menjalani syuting hingga tujuh season dengan total 1.007 episode. Dari pekerjaannya tersebut, Shireen mampu membeli rumah dan mobil sendiri, tetapi harus membayar kesuksesan itu dengan waktu dan tenaga.

"Ya pas di situ kan barengan (nyari duit dan nabung). Jadi memang kalau dibilang nyari duit dan nabung, beli rumah segala macam ya pas saat itu. Tapi enggak tenang," ungkap Shireen Sungkar, dikutip dari kanal YouTube C8 Podcast, Selasa (18/8/2026).

Padatnya jadwal syuting menjadi salah satu hal yang membuat Shireen merasa tertekan. Di sisi lain, sang ayah, Mark Sungkar, juga dikenal cukup tegas dalam urusan pendidikan. Meski harus menjalani syuting hingga dini hari, Shireen tetap diwajibkan bersekolah secara reguler dan tidak diperbolehkan mengikuti homeschooling.

"Syuting pulang jam 02.30 WIB pagi, tidur sebentar terus aku langsung SMA jam 06.30 WIB. Masuk sekolah, enggak boleh (homeschooling) sama Papa. Papaku lumayan ketat sih," tambah Shireen.

Kejar Karier Akting

Ibu tiga anak itu mengungkapkan bahwa dirinya memanfaatkan waktu luang di sela-sela syuting untuk belajar. Sang ayah bahkan akan menghentikan karier aktingnya jika nilai sekolah Shireen mengalami penurunan.

Kondisi tersebut membuat kesehariannya saat remaja hanya diisi dengan kegiatan syuting dan belajar. Meski mampu menghasilkan banyak uang, Shireen merasa tidak memiliki kesempatan untuk menjalani kehidupan seperti remaja pada umumnya.

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