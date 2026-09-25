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Mengenal Penyakit Stroke yang Diidap Ibunda Zaskia Adya Mecca

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 25 September 2026 |15:10 WIB
Mengenal Penyakit Stroke yang Diidap Ibunda Zaskia Adya Mecca
Mengenal Penyakit Stroke yang Diidap Ibunda Zaskia Adya Mecca (Foto: Freepik)
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JAKARTA — Aktris Zaskia Adya Mecca tengah membagikan kabar kurang menyenangkan mengenai kondisi sang ibunda yang baru saja mengalami serangan stroke. Meski dihadapkan pada situasi medis darurat, Zaskia mengaku mampu bersikap relatif tenang berkat penanganan yang sigap serta pengalamannya terlibat dalam aksi kemanusiaan.

“Sampai juga di suatu moment darurat dan harus bertindak cepat juga tenang. Qadarullah mama kmrn siang kena serangan stroke pas banget lagi di kantorku. Langsung kita bawa ke IGD yang alhamdulillah memang ada unit khusus penanganan stroke," ungkap dia.

Kecepatan penanganan menjadi kunci utama dalam meminimalkan dampak serangan stroke tersebut. Zaskia bersyukur karena proses evakuasi menuju fasilitas medis berlangsung sangat singkat sehingga sang ibu langsung mendapatkan tindakan medis yang tepat.

"Dari serangan sampai ke IGD kita ga sampai 30menit, karena cepat jadi pencegahan bisa lebih baik. Bismillah sekarang lagi masa pemulihan di bangsal stroke jadi kita hanya bisa kunjungi di jam besuk," tambah Zaskia.

Mengenal Penyakit Stroke

Stroke adalah kondisi medis serius yang bisa mengubah hidup seseorang dalam sekejap. Ketika terjadi stroke, dalam hitungan menit, otak kehilangan oksigen dan nutrisi yang vital hingga dapat mengakibatkan kerusakan permanen dan berbagai komplikasi. Karena itu, diperlukan kesadaran terhadap bahaya stroke. Artikel berikut ini akan membahas segala hal seputar stroke, termasuk cara mencegah dan mengobatinya.

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