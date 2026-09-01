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Pedangdut Aida Zaskia Ungkap Mukjizat Bisa Sembuh dari Kanker dan Stroke

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 01 September 2026 |23:05 WIB
Pedangdut Aida Zaskia Ungkap Mukjizat Bisa Sembuh dari Kanker dan Stroke
Pedangdut Aida Zaskia. (Foto: Instagram Aida Zaskia)
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JAKARTA Pedangdut sekaligus penyintas kanker, Aida Zaskia, membagikan kisahnya saat berjuang melawan kanker stadium 3 grade 3. Selama lima tahun terakhir, Aida harus melewati masa-masa sulit, bahkan sempat mengalami kondisi kritis.

Kondisi tersebut dialami karena komplikasi yang menyerang sarafnya. Tetapi kini, Aida sudah sembuh dari penyakit tersebut.

Aida Zaskia

1. Sembuh dari Kanker dan Stroke

Pelantun lagu Ayam Jago ini sempat mengalami stroke hingga kesulitan untuk berbicara normal. Aida bahkan tidak bisa beraktivitas sama sekali.

"Kondisinya di rumah sakit sampai cadel, sampai enggak bisa bergerak, enggak bisa beraktivitas sama sekali. Sampai terjadi stroke kan kemarin, ngomong aja udah cadel terus sampai ngeracau karena sarafnya udah terganggu," ujar Aida Zaskia saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan belum lama ini.

Aida juga mengalami gangguan pada otak di mana ditemukan cairan. Hal ini membuat pihak keluarga dan dirinya sendiri merasa umur hidupnya tak akan lama lagi.

"Sampai ada cairan di otak. Terus tiba-tiba yang sudah disangka-sangka tidak ada umur, tiba-tiba sekarang bisa pulih lagi kayak gini," lanjutnya.

2. Belum Sembuh Total

Meskipun mulai berangsung pulih dan bisa beraktivitas lagi, Aida menegaskan bahwa dirinya belum sembuh total. Ia masih harus menjalani pengobatan rutin yang memakan waktu lama demi menjaga imunnya tetap stabil.

"Masih tetap harus setiap bulan sampai 7 tahun ke depan kata dokter minimal harus tetap berobat ya, enggak boleh putus obat. Ada suntik Zoladex sampai 5 tahun ke depan, untuk Tamofen juga sampai 7 tahun," jelas Aida.

 

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