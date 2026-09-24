Cerita Zaskia Adya Mecca saat Ibunda Terserang Stroke, Pengalaman Bantu Bencana Jadi Bekal

AKTRIS Zaskia Adya Mecca membagikan kabar kurang menyenangkan mengenai kondisi sang ibunda. Dia mengatakan bahwa sang ibunda baru saja mengalami serangan stroke.

Meski dihadapkan pada situasi medis darurat, Zaskia mengaku mampu bersikap relatif tenang berkat penanganan yang sigap. Selain itu, pengalamannya terlibat dalam aksi kemanusiaan juga turut jadi bekal.

1. Cerita Zaskia Adya Mecca saat Ibunda Terserang Stroke

Melalui unggahan di cerita Instagram miliknya, Zaskia Adya Mecca mengungkapkan bagaimana aktivitas kemanusiannya membantu membentuk kesiapan mental saat menghadapi masa-masa kritis. Ketenangan itu terbukti saat sang ibunda mendadak terserang stroke di tempat usahanya.

Zaskia mengunggah sebuah foto emosional yang memperlihatkan tangannya tengah menggenggam erat tangan sang ibunda yang terpasang selang infus. Dalam keterangan unggahannya, Zaskia menceritakan detik-detik menegangkan saat ia harus mengambil keputusan cepat demi keselamatan sang ibu.

“Seiring banyak jalan ke camp dan tempat bencana, ku sekarang menghadapi situasi darurat bisa lebih tenang," tulis Zaskia Adya Mecca, dikutip Kamis (24/9/2026).

“Sampai juga di suatu moment darurat dan harus bertindak cepat juga tenang. Qadarullah mama kmrn siang kena serangan stroke pas banget lagi di kantorku. Langsung kita bawa ke IGD yang alhamdulillah memang ada unit khusus penanganan stroke," ungkap dia.

2. Penanganan Cepat

Kecepatan penanganan menjadi kunci utama dalam meminimalkan dampak serangan stroke tersebut. Zaskia bersyukur karena proses evakuasi menuju fasilitas medis berlangsung sangat singkat sehingga sang ibu langsung mendapatkan tindakan medis yang tepat.

"Dari serangan sampai ke IGD kita ga sampai 30menit, karena cepat jadi pencegahan bisa lebih baik. Bismillah sekarang lagi masa pemulihan di bangsal stroke jadi kita hanya bisa kunjungi di jam besuk," tambah Zaskia.

Meskipun dalam kondisi perawatan intensif, Zaskia menyelipkan sedikit kabar lega mengenai perkembangan kesehatan sang ibu yang mulai membaik dan menunjukkan semangat sembuh.

"Tadi malem juga udah lucu ga berenti minta makanan. Buat temen2 boleh sharing dong yang ada pengalaman serupa, orang tuanya kena serangan stroke," tutur dia.