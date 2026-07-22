Gaya Parenting Jujur ala Zaskia Adya Mecca, Utamakan Waktu Istirahat dan Emosi Anak

JAKARTA - Artis Zaskia Adya Mecca kembali mencuri perhatian lewat gaya pengasuhannya yang terbilang unik dan jujur. Istri Hanung Bramantyo ini mengaku tidak keberatan jika anak-anaknya sesekali harus absen dari sekolah, asalkan alasannya jujur.

Ditemui di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan belum lama ini, Zaskia menceritakan bagaimana ia membangun komunikasi yang transparan dengan pihak sekolah. Ia mengaku terbiasa menceritakan kondisi emosional anak-anaknya kepada sang guru.

"Aku tuh terbiasa sama guru-guru sekarang kayak terus terang aja. Misalnya, 'Bu, anaknya nggak mau sekolah, lagi ini' atau nggak 'Anak aku lagi sedih, jangan kaget Bu anak aku lagi patah hati dan dia lagi nangis semaleman, dia nggak bisa bangun hari ini'," ujar Zaskia Adya Mecca.

Menurut Zaskia, kesehatan mental dan waktu istirahat bagi anak jauh lebih penting daripada sekadar memaksakan kehadiran di kelas. Ia ingin menghapus stigma bahwa izin sekolah hanya boleh dilakukan saat tubuh sedang sakit secara fisik.

"Jadi aku emang terbiasa menceritakan apa-apa izin karena apa, karena ya buat aku ya pasti orang nggak harus alasan sakit kok kalau butuh waktu istirahat," tuturnya.

Kejujuran Adalah Kunci