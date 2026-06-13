Bantu Aksi Demo, Zaskia Mecca Jadi Relawan Posko Logistik

JAKARTA - Aksi Demonstrasi Mahasiswa yang digelar di Bundaran HI pada Jumat, 12 Juni 2026 kemarin rupanya mendapat dukungan bukan hanya dari masyarakat, namun juga dari kalangan artis dan selebritis. Salah satunya seperti Zaskia Adya Mecca yang tergerak hatinya untuk membantu para mahasiswa.

Hal itu ditunjukan melalui unggahan di akun instagram pribadinya. Dalam unggahan itu ia menunjukkan bahwa dirinya bergabung menjadi relawan posko logistik dalam aksi demonstrasi mahasiswa di Bundaran HI kemarin.

Terdapat dua unggahan berisi foto-foto saat dirinya menjadi relawan di posko logistik. Selain itu, ia juga mengunggah beberapa foto mahasiswa yang sedang melakukan demonstrasi dan menyuarakan aspirasi mereka.

Dalam takarir unggahannya, Zaskia menuliskan bahwa banyak sekali kiriman bantuan dan makanan yang datang ke posko sebagai bentuk dukungan terhadap mahasiswa.

“Posko logistik dari rakyat untuk rakyat di depan Bundaran HI. Belinya ga pakai uang pajak, kiriman makan dan minuman ga berhenti sampai ga tau lagi dari siapa aja. Pun yang lewat saling menyemangati,” tulis Zaskia, dikutip Sabtu (13/6/2026).