Mengenal Emotional Contagion, Penyebab Sering Emosional saat Scroll Konten di Malam Hari

PERNAHKAH kalian merasa mood lebih mudah berubah saat scrolling konten media sosial di malam hari atau dini hari? Jika pernah, kamu pasti bertanya-tanya mengapa hal itu bisa terjadi padahal sebelumnya merasa baik-baik saja.

Dokter sekaligus influencer kesehatan, dr. Aditya Surya Pratama, dalam unggahan video di akun Instagramnya pada Selasa, 3 November 2026 menjelaskan terkait kondisi tersebut. Hal itu dinamakan emotional contagion.

“Pernah enggak kayak gitu?Jadi, roller coaster emosi saat scroll media itu di malam hari ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Yang pertama, kenapa emosi kamu bisa berubah drastis dalam hitungan detik? Itu karena otak kamu sedang mengalami yang namanya emotional contagion atau penularan emosi secara kilat,” ujar dr. Aditya.

1. Algoritma Media Sosial

dr. Aditya menjelaskan bahwa, algoritma media sosial dirancang untuk menghadirkan konten durasi singkat dengan intensitas emosi tinggi berturut-turut. Sementara itu, saat malam hari, kondisi otak di bagian prefrontal cortex yang bertugas mengatur logika dan kontrol emosi itu sudah lelah akibat aktivitas seharian.

“Akibatnya apa? Benteng pertahanan emosi kamu itu melemah. Yang bikin kamu jauh lebih sensitif, terus gampang larut dalam konten yang kamu tonton,” tutur dia.

Tidak hanya itu, dr. Aditya juga mengungkap alasan mengapa seseorang tidak bisa berhenti scroll, meski emosinya sudah naik turun. Hal itu karena mekanisme intermittent rewards dan lonjakan hormon dopamin yang didapat dari menonton video durasi pendek.

“Jadi setiap kali kamu mengusap layar ke atas, otak kamu tidak pernah tahu konten apa yang akan muncul berikutnya. Apakah lucu, sedih, menarik. Nah, ketidakpastian inilah yang memicu pelepasan dopamin,” tambah dr. Aditya.