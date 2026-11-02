Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Anak Masih Tidur Seranjang dengan Orang Tua, Anang Hermansyah Komplain ke Ashanty

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 02 November 2026 |13:04 WIB
Anak Masih Tidur Seranjang dengan Orang Tua, Anang Hermansyah Komplain ke Ashanty
Ashanty dan keluarga. (Foto: dok Instagram/@ashanty_ash)
A
A
A

JAKARTA - Kebiasaan tidur di kediaman musisi Anang Hermansyah dan Ashanty ternyata menyimpan cerita unik. Ashanty membongkar bahwa sang suami mulai melayangkan komplain lantaran mereka masih sering tidur satu ranjang berempat bersama Arsy dan Arsya.

Anang merasa kedua buah hatinya tersebut sudah beranjak besar dan semestinya mulai menempati kamar masing-masing.

"Nah ini yang masih susah sih, bapaknya udah komplain. Meminta untuk tidak tidur bareng lagi," ujar Ashanty di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Ashanty membeberkan, intensitas mereka tidur bersama anak-anak dalam sepekan masih sangat tinggi. Anang yang menginginkan privasi pun mulai mendesak agar anak-anak mandiri.

"Kita seminggu cuma tiga kali tidur bareng (berdua). Empat kali sama mereka. Tadinya setiap hari. Nah bapaknya jadi kayak udah, 'Udah, udah gede loh anaknya' gitu," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Tidur Anang Hermansyah ashanty
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/02/33/3251585//ashanty-tcio_large.jpg
Ashanty Keceplosan soal Lokasi Pernikahan Azriel Hermansyah dan Sarah Menzel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/01/33/3251484//ashanty_dan_azriel_hermansyah-mEjJ_large.jpg
Jelang Pernikahan Azriel dan Sarah Menzel, Ashanty Akui Lebih Siap dan Tenang Melepas Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/30/612/3251187//tidur-9H3w_large.jpg
7 Cara Perbaiki Pola Tidur agar Teratur Lagi, dari Makanan hingga Pola Tidur Siang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/28/482/3250739//sulit_tidur-XUDE_large.jpg
Stres Bikin Susah Tidur, Kurang Tidur Bikin Stres Meningkat: Begini Cara Memutus Siklusnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/13/482/3247657//tidur_pakai_penutup_mata-u74p_large.jpg
Tidur Pakai Penutup Mata Bukan Cuma Bikin Nyaman, tapi Juga Bisa Tingkatkan Memori
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/08/482/3246756//bangun_tidur-KLsh_large.jpg
Kenapa Perempuan Bangun Lebih Cepat daripada Laki-Laki? Ternyata Ada Perbedaan Jam Biologis
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement