Anak Masih Tidur Seranjang dengan Orang Tua, Anang Hermansyah Komplain ke Ashanty

JAKARTA - Kebiasaan tidur di kediaman musisi Anang Hermansyah dan Ashanty ternyata menyimpan cerita unik. Ashanty membongkar bahwa sang suami mulai melayangkan komplain lantaran mereka masih sering tidur satu ranjang berempat bersama Arsy dan Arsya.

Anang merasa kedua buah hatinya tersebut sudah beranjak besar dan semestinya mulai menempati kamar masing-masing.

"Nah ini yang masih susah sih, bapaknya udah komplain. Meminta untuk tidak tidur bareng lagi," ujar Ashanty di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Ashanty membeberkan, intensitas mereka tidur bersama anak-anak dalam sepekan masih sangat tinggi. Anang yang menginginkan privasi pun mulai mendesak agar anak-anak mandiri.

"Kita seminggu cuma tiga kali tidur bareng (berdua). Empat kali sama mereka. Tadinya setiap hari. Nah bapaknya jadi kayak udah, 'Udah, udah gede loh anaknya' gitu," ungkapnya.