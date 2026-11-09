Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Ingin Bangun Lebih Segar dan Berenergi? Coba Kebiasaan Ini sebelum Tidur

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 09 November 2026 |23:05 WIB
Ingin Bangun Lebih Segar dan Berenergi? Coba Kebiasaan Ini sebelum Tidur
Ilustrasi kebiasaan sebelum tidur. (Foto: dok Magnific)
A
A
A

JAKARTA - Tingkat energi seseorang dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kualitas tidur, pola makan, aktivitas fisik, hingga kemampuan mengelola stres. Namun, ada satu kebiasaan yang sering diabaikan, yaitu aktivitas yang dilakukan selama satu jam sebelum tidur.

Banyak orang menghabiskan waktu menjelang tidur dengan bermain ponsel, menonton televisi, atau memeriksa email pekerjaan. Padahal, kebiasaan tersebut dapat memengaruhi kualitas tidur dan suasana hati keesokan harinya.

Melansir EatingWell, salah satu cara sederhana untuk membantu tubuh lebih segar dan berenergi pada pagi hari adalah menghindari penggunaan layar gadget selama 30–60 menit sebelum tidur.

Manfaat Menghindari Gadget Sebelum Tidur

1. Mendukung Produksi Melatonin

Cahaya dari layar ponsel, tablet, dan televisi dapat menghambat produksi melatonin, yaitu hormon yang memberi sinyal kepada otak bahwa tubuh sudah waktunya beristirahat.

Daniel Kellman, N.D., FABNO, IFMCP, menjelaskan bahwa paparan cahaya layar menjelang tidur dapat menunda proses tubuh untuk terlelap dan mengganggu kualitas istirahat.

Karena itu, sebaiknya hindari penggunaan gadget selama 30–60 menit sebelum tidur agar produksi melatonin meningkat secara alami.

2. Meningkatkan Kualitas Tidur

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/27/482/3250522//makan_sebelum_tidur-ztsT_large.jpg
Makan sebelum Tidur Bisa Bikin Gula Darah Naik, Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/27/11/3250529//pertamina_tekankan_pentingnya_kolaborasi_energi_di_asean-K9Rw_large.jpeg
Lewat ASCOPE ke-51, Pertamina Tekankan Pentingnya Kolaborasi Energi di ASEAN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/23/320/3249766//bahlil-qmtO_large.jpg
Bahlil Ancam Stop Ekspor Gas ke Negara yang Tak Hargai Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/19/482/3248863//trik_agar_cepat_tidur-fbkP_large.jpg
Susah Tidur? Trik 5 Menit Ini Bikin Cepat Relaks dan Mudah Terlelap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/320/3242578//danantara-RTNK_large.jpg
RI Sulap Sampah Jadi Sumber Energi, Ini Skemanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/21/320/3237525//bbm_subsidi-bQXS_large.png
ESDM Ungkap Biang Kerok Subsidi Energi 2027 Membengkak
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement