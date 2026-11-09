Ingin Bangun Lebih Segar dan Berenergi? Coba Kebiasaan Ini sebelum Tidur

JAKARTA - Tingkat energi seseorang dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kualitas tidur, pola makan, aktivitas fisik, hingga kemampuan mengelola stres. Namun, ada satu kebiasaan yang sering diabaikan, yaitu aktivitas yang dilakukan selama satu jam sebelum tidur.

Banyak orang menghabiskan waktu menjelang tidur dengan bermain ponsel, menonton televisi, atau memeriksa email pekerjaan. Padahal, kebiasaan tersebut dapat memengaruhi kualitas tidur dan suasana hati keesokan harinya.

Melansir EatingWell, salah satu cara sederhana untuk membantu tubuh lebih segar dan berenergi pada pagi hari adalah menghindari penggunaan layar gadget selama 30–60 menit sebelum tidur.

Manfaat Menghindari Gadget Sebelum Tidur

1. Mendukung Produksi Melatonin

Cahaya dari layar ponsel, tablet, dan televisi dapat menghambat produksi melatonin, yaitu hormon yang memberi sinyal kepada otak bahwa tubuh sudah waktunya beristirahat.

Daniel Kellman, N.D., FABNO, IFMCP, menjelaskan bahwa paparan cahaya layar menjelang tidur dapat menunda proses tubuh untuk terlelap dan mengganggu kualitas istirahat.

Karena itu, sebaiknya hindari penggunaan gadget selama 30–60 menit sebelum tidur agar produksi melatonin meningkat secara alami.

2. Meningkatkan Kualitas Tidur