Susah Tidur? Trik 5 Menit Ini Bikin Cepat Relaks dan Mudah Terlelap

JAKARTA - Sulit tidur pada malam hari menjadi masalah yang dialami banyak orang, terutama ketika pikiran masih sibuk memikirkan pekerjaan, masalah pribadi, atau aktivitas yang harus dilakukan keesokan harinya. Meski tubuh sudah lelah, mata justru sulit terpejam dan tidur pun tak kunjung datang.

Gaya hidup yang serba cepat dan penuh tekanan dapat membuat tubuh terus berada dalam kondisi siaga. Aktivitas sistem saraf simpatik yang berlebihan dalam jangka panjang juga bisa menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan insomnia.

Jika berlangsung terus-menerus, kurang tidur tidak hanya memengaruhi suasana hati dan konsentrasi, tetapi juga dapat mengganggu kesehatan secara keseluruhan.

Melansir The Standard, Divisi Penanggulangan Bencana dari Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo, Jepang, membagikan metode relaksasi sederhana selama lima menit sebelum tidur. Cara ini menarik perhatian netizen karena bisa dilakukan sendiri tanpa peralatan khusus.

Cara Melakukan Relaksasi 5 Menit sebelum Tidur

Metode ini mengandalkan gerakan menegangkan otot tubuh, kemudian melepaskannya secara perlahan. Tujuannya adalah membantu tubuh beralih ke kondisi yang lebih rileks sehingga seseorang lebih mudah mempersiapkan diri untuk tidur.

Berikut langkah-langkah yang bisa dicoba:

Berbaring di tempat tidur. Cari posisi yang nyaman agar tubuh bisa beristirahat tanpa gangguan. Tegangkan seluruh otot tubuh selama 5–10 detik. Lakukan dengan mengencangkan otot tubuh secara bersamaan sesuai kemampuan, tanpa memaksakan diri hingga terasa sakit.\ Lepaskan ketegangan otot. Biarkan tubuh kembali rileks dan perhatikan perbedaan sensasi antara saat otot menegang dan saat mengendur. Tarik napas dalam-dalam. Bernapaslah dengan tenang sambil merasakan tubuh yang mulai lebih santai. Ulangi beberapa kali. Lakukan rangkaian menegangkan otot, melepaskannya, dan menarik napas dalam hingga sekitar lima menit.

Perhatian terhadap sensasi tubuh yang mengendur, disertai pernapasan dalam bisa menenangkan pikiran dan mengurangi ketegangan. Teknik ini juga dapat dicoba ketika seseorang merasa gelisah atau cemas menjelang tidur.