Hemat dan Praktis, Ini 5 Cara Bikin Spa di Rumah dengan Bahan Sederhana

JAKARTA - Relaksasi di rumah jadi cara yang tepat dan hemat. Apalagi kalau kamu ingin merawat kulit, rambut, dan tubuh, tak perlu pergi ke spa. Kamu bisa melakukannya di rumah saja dengan bahan-bahan sederhana.

Selain hemat, tentunya juga lebih terasa privasi dan melepas penat dari rutinitas sehari-hari. Yuk, simak bagaimana cara membuat spa sendiri di rumah seperti yang telah dilansir dari The Times of India.

Cara Bikin Spa di Rumah

1. Mulai dengan lulur tubuh buatan sendiri

Awali hari spa-mu dengan membuat lulur sederhana. Campurkan gula dengan minyak kelapa hangat, lalu oleskan pada kulit yang lembap sambil memijatnya secara perlahan dengan gerakan melingkar. Setelah selesai, bilas sampai bersih dan gunakan pelembap agar kulit terasa lebih halus dan segar.

2. Coba masker wajah

Kamu juga bisa memanjakan kulit dengan masker wajah dari bahan-bahan yang mudah ditemukan. Campurkan yoghurt dan madu, kemudian aplikasikan pada wajah selama sekitar 10–15 menit. Masker ini bisa membantu membuat kulit terasa lebih lembut dan kenyal.

Kamu juga bisa menambahkan kunyit dan alpukat ke dalam campuran. Kedua bahan tersebut disebut dapat membantu mengurangi peradangan serta menghambat pertumbuhan bakteri.

3. Jangan lupakan rambut

Rambut juga perlu dimanjakan saat spa. Kamu bisa membuat masker rambut sendiri sesuai kebutuhan.

Kalau rambutmu kering atau rusak, coba campurkan alpukat dan minyak zaitun untuk membuat masker yang menutrisi rambut. Sementara itu, campuran pisang, madu, telur, dan minyak zaitun bisa digunakan jika kamu ingin rambut terlihat lebih tebal dan berkilau.

4. Manjakan kaki