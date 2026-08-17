Mau Jadi Cogan? Dokter Kulit Bocorkan 5 Rahasia Kulit Sehat dan Glowing

JAKARTA - Siapa bilang perawatan kulit cuma urusan wanita? Belakangan ini, makin banyak pria yang sadar pentingnya tampil rapi, segar, dan bebas kusam demi mendongkrak percaya diri. Istilah cogan alias cowok ganteng pun tak lagi sekadar modal paras bawaan lahir, melainkan hasil dari konsistensi merawat diri.

Dokter Spesialis Dermatologi, Venereologi, dan Estetika Nanda Shaskia Larasaty dalam sebuah unggahan video bersama dengan Dokter Spesialis Andrologi Jefry Tribowo yang diunggah di akun Instagramnya membagikan lima kebiasaan mendasar yang wajib diterapkan para pria jika ingin mendapatkan kulit sehat dan glowing.

Hindari Begadang

Langkah pertama yang disarankan dirinya ini justru yang seringkali diremehkan, yaitu begadang. Jika kamu mau glowing maka kamu harus bisa menghindari begadang dan menjaga pola tidur dengan baik. Menurutnya, jika kamu ingin glowing namun tetap begadang, hal itu akan menyebabkan peningkatan minyak dan menjadi bad hair day.

"Yang pertama, coba hindari begadang. Soalnya begadang itu juga meningkatkan dari minyak, kemudian membuat jadi bad hair day, rambutnya jadi lepek, dan mukanya jadi kusam dan berkantung mata," kata dr. Nanda, dikutip Senin (17/8/2026).

Disiplin Pakai Basic Skincare

Ilustrasi pakai skincare. (Foto: dok Magnific)

Kemudian, tips kedua adalah disiplin dalam menjalankan Basic Skincare. Tak perlu tahapan yang rumit, pria cukup memulainya dari tiga langkah mendasar yaitu pembersih wajah (facial wash), pelembab (moisturizer), dan tabir surya (sunscreen). Perubahan positif tidak terjadi instan, melainkan butuh proses yang konsisten.

"Rutinkan menggunakan yang basic skincare. Cuci mukanya, moisturizer, sama sunscreen-nya. Nanti dilihat efeknya dua sampai enam minggu ke depan. Biasanya udah mulai kelihatan nih bedanya dari yang sebelumnya," ucapnya.

Batasi Junk Food

Tips atau saran ketiga adalah membatasi Junk Food dan makanan manis. Sebab, apa yang kita makan atau masuk ke dalam tubuh akan terpancar pada kulit. Untuk menjaga penampilan tetap optimal, dr. Nanda menyarankan agar pria mulai lebih selektif dalam memilih asupan harian.