Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Tren Perawatan Wajah ala Korea, Ada Facial Lifting hingga Perawatan Laser

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 25 September 2026 |14:10 WIB
Tren Perawatan Wajah ala Korea, Ada Facial Lifting hingga Perawatan Laser
Tren Perawatan Wajah ala Korea, Ada Facial Lifting hingga Perawatan Laser (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Perawatan kecantikan dengan pendekatan estetika Korea semakin dikenal, termasuk untuk kebutuhan peremajaan wajah dan perawatan tanda-tanda penuaan. Pendekatan perawatan yang digunakan berfokus pada perubahan wajah yang terjadi seiring proses penuaan. Perencanaan tindakan juga mempertimbangkan kondisi dan karakteristik masing-masing individu.

Sejumlah perawatan nonbedah tersedia untuk berbagai kebutuhan estetika wajah. Layanan tersebut mencakup thread lift, facelift, Botox, fillers, skin boosters, dan perawatan laser. Selain itu, terdapat perawatan yang ditujukan untuk facial contouring, scar and wrinkle care, non-surgical contouring, serta maintenance therapy.

Setiap prosedur memiliki tujuan yang berbeda. Thread lift, misalnya, merupakan tindakan yang menggunakan benang untuk membantu memberikan efek pengencangan pada jaringan wajah. Sementara itu, Botox dan fillers digunakan untuk kebutuhan estetika yang berbeda sesuai dengan kondisi dan tujuan perawatan. Perawatan laser dan skin boosters juga termasuk dalam prosedur estetika nonbedah yang dapat digunakan untuk kebutuhan perawatan kulit dan peremajaan wajah.

Pendekatan Personal dalam Perawatan

WOORI Plastic Surgery menyebut setiap pasien memiliki struktur wajah, kondisi kulit, serta tujuan estetika yang berbeda. Karena itu, konsultasi dan perencanaan perawatan menjadi bagian dari proses sebelum menentukan tindakan.

Pendekatan tersebut mempertimbangkan proporsi wajah serta karakter alami seseorang. Tujuannya adalah menyesuaikan jenis perawatan dengan kebutuhan masing-masing individu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/611/3195419/perawatan-705N_large.jpg
Teknologi Ini Bisa Perbaiki Skin Barrier yang Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/611/3164883/rita_nasution-q1MA_large.jpg
Rahasia Awet Muda ala Rita Nasution: Cukup Krim Malam, Sunscreen, dan Olahraga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/611/3161284/wajah-ZsRg_large.jpg
Apakah Es Batu Bisa Kecilkan Pori-Pori Wajah? Cek Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/611/3154945/wajah-Y0fs_large.jpg
5 Manfaat Eksfoliasi Wajah yang Bikin Kulit Lebih Segar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/611/3019780/perbaiki-penampilan-arya-saloka-rutin-treatment-hingga-jaga-asupan-makanan-3b0UK6JBJ3.jpg
Perbaiki Penampilan, Arya Saloka Rutin Treatment hingga Jaga Asupan Makanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/21/612/3011374/mengenal-endolift-perawatan-anti-aging-yang-lagi-populer-di-eropa-vKY0mddYkR.jpg
Mengenal Endolift, Perawatan Anti-Aging yang Lagi Populer di Eropa
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement