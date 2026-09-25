Tren Perawatan Wajah ala Korea, Ada Facial Lifting hingga Perawatan Laser

JAKARTA - Perawatan kecantikan dengan pendekatan estetika Korea semakin dikenal, termasuk untuk kebutuhan peremajaan wajah dan perawatan tanda-tanda penuaan. Pendekatan perawatan yang digunakan berfokus pada perubahan wajah yang terjadi seiring proses penuaan. Perencanaan tindakan juga mempertimbangkan kondisi dan karakteristik masing-masing individu.

Sejumlah perawatan nonbedah tersedia untuk berbagai kebutuhan estetika wajah. Layanan tersebut mencakup thread lift, facelift, Botox, fillers, skin boosters, dan perawatan laser. Selain itu, terdapat perawatan yang ditujukan untuk facial contouring, scar and wrinkle care, non-surgical contouring, serta maintenance therapy.

Setiap prosedur memiliki tujuan yang berbeda. Thread lift, misalnya, merupakan tindakan yang menggunakan benang untuk membantu memberikan efek pengencangan pada jaringan wajah. Sementara itu, Botox dan fillers digunakan untuk kebutuhan estetika yang berbeda sesuai dengan kondisi dan tujuan perawatan. Perawatan laser dan skin boosters juga termasuk dalam prosedur estetika nonbedah yang dapat digunakan untuk kebutuhan perawatan kulit dan peremajaan wajah.

Pendekatan Personal dalam Perawatan

WOORI Plastic Surgery menyebut setiap pasien memiliki struktur wajah, kondisi kulit, serta tujuan estetika yang berbeda. Karena itu, konsultasi dan perencanaan perawatan menjadi bagian dari proses sebelum menentukan tindakan.

Pendekatan tersebut mempertimbangkan proporsi wajah serta karakter alami seseorang. Tujuannya adalah menyesuaikan jenis perawatan dengan kebutuhan masing-masing individu.