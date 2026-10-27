Makan sebelum Tidur Bisa Bikin Gula Darah Naik, Ini Penjelasannya

JAKARTA — Kebiasaan makan atau ngemil sebelum tidur sering dilakukan untuk mengatasi rasa lapar pada malam hari. Namun, waktu makan yang terlalu dekat dengan jam tidur ternyata bisa memengaruhi kadar gula darah, terutama bagi orang yang mengalami pradiabetes atau diabetes.

Melansir Health, makan tepat sebelum tidur dapat membuat kadar gula darah tetap tinggi sepanjang malam. Hal ini terjadi karena tubuh cenderung kurang efisien dalam mengolah karbohidrat dan menjadi kurang sensitif terhadap insulin saat malam hari.

Selain itu, kebiasaan makan larut malam, khususnya makanan tinggi karbohidrat, juga dikaitkan dengan kualitas tidur yang lebih buruk.

Mengapa Makan sebelum Tidur Memengaruhi Gula Darah?

Pada malam hari, sensitivitas tubuh terhadap insulin cenderung menurun. Produksi melatonin, hormon yang membantu mempersiapkan tubuh untuk tidur, juga dapat memengaruhi sekresi insulin.

Akibatnya, makanan yang dikonsumsi menjelang tidur berpotensi memicu kenaikan gula darah yang lebih tinggi dibandingkan jika makanan serupa dikonsumsi lebih awal.