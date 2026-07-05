Sudah Kenyang tapi Masih Ingin Makan Terus? Ini Cara Mengatasinya

JAKARTA - Pernah merasa baru saja selesai makan dalam porsi besar, tetapi tak lama kemudian muncul keinginan untuk makan lagi? Jika kondisi ini terjadi sesekali mungkin masih tergolong normal. Namun, bila rasa lapar terus muncul meski perut sudah kenyang, kondisi tersebut bisa menjadi tanda adanya gangguan kesehatan yang perlu diwaspadai.

Pada dasarnya, rasa lapar merupakan sinyal alami tubuh bahwa energi yang tersedia mulai berkurang sehingga membutuhkan asupan makanan. Akan tetapi, pada sebagian orang, rasa lapar bisa muncul secara berlebihan dan sulit dikendalikan meskipun sudah makan dalam jumlah yang cukup.

Dalam dunia medis, kondisi ini dikenal sebagai polifagia atau hiperfagia, yaitu peningkatan nafsu makan yang berlebihan hingga penderitanya merasa lapar terus-menerus. Berbeda dengan rasa lapar biasa, polifagia tidak mudah teratasi hanya dengan makan karena rasa ingin makan tetap muncul.

Cara Mengatasi Polifagia

Penanganan polifagia bergantung pada penyebab yang mendasarinya. Jika kondisi ini disertai gejala seperti sering haus, sering buang air kecil, atau berat badan berubah drastis, bisa jadi merupakan tanda penyakit tertentu, seperti diabetes. Karena itu, pemeriksaan ke dokter sangat dianjurkan agar penyebabnya dapat diketahui secara pasti.

Dokter biasanya akan melakukan wawancara mengenai riwayat kesehatan, pola makan, lama gejala berlangsung, hingga riwayat penyakit dalam keluarga. Bila diperlukan, pemeriksaan penunjang seperti tes gula darah atau tes fungsi tiroid juga dapat dilakukan untuk memastikan diagnosis.