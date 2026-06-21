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Gampang Lapar di Malam Hari? Coba 5 Makanan Ini yang Ampuh Bikin Perut Cepat Kenyang

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 21 Juni 2026 |19:05 WIB
Gampang Lapar di Malam Hari? Coba 5 Makanan Ini yang Ampuh Bikin Perut Cepat Kenyang
Makan di malam hari. (Foto: Freepik)
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RASA lapar di malam hari sering kali menjadi tantangan bagi banyak orang. Utamanya bagi mereka yang sedang menjaga pola makan atau berusaha menurunkan berat badan.

Tidak sedikit yang akhirnya memilih camilan tinggi gula atau makanan cepat saji untuk mengganjal perut sebelum tidur. Padahal, memilih makanan yang tepat dapat membantu mengurangi rasa lapar tanpa membuat asupan kalori berlebihan.

Makan Malam

Makanan yang kaya protein, serat, dan lemak sehat umumnya mampu memberikan rasa kenyang lebih lama sehingga dapat menekan keinginan untuk ngemil di malam hari. Lantas, apa saja makanan itu?

Dilansir dari Healthy Healt, berikut 5 makanan yang bisa menjadi pilihan saat perut mulai keroncongan menjelang waktu tidur:

1. Oatmeal

Oatmeal merupakan sumber serat yang baik dan dapat membantu memperlambat proses pencernaan. Kandungan beta-glukan di dalamnya juga berperan dalam memberikan rasa kenyang lebih lama.

Selain mengenyangkan, oatmeal juga dapat membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Dengan begitu, kamu bisa mengurangi keinginan untuk mencari camilan manis di malam hari.

2. Telur Rebus

Telur dikenal sebagai salah satu sumber protein berkualitas tinggi. Mengonsumsi 1 hingga 2 butir telur rebus dapat membantu menahan rasa lapar tanpa menambah terlalu banyak kalori.

Protein membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna dibandingkan karbohidrat sederhana. Dengan begitu, rasa kenyang dapat bertahan lebih lama.

 

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