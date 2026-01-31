Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kenapa Rasa Lapar Sering Muncul saat Cuaca Dingin?

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Sabtu, 31 Januari 2026 |18:14 WIB
Kenapa Rasa Lapar Sering Muncul saat Cuaca Dingin?
Kenapa Rasa Lapar Sering Muncul saat Cuaca Dingin? (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Banyak orang mudah merasa lapar saat cuaca dingin. Ternyata, ini bukan perasaan biasa atau sekadar sugesti.

Ada beberapa alasan biologis, emosional, serta gaya hidup di balik fenomena tersebut. Tubuh manusia bereaksi terhadap suhu rendah dengan cara yang kompleks, dan rasa lapar yang meningkat saat dingin bisa menjadi salah satu responsnya.

Berikut ini sederet alasan utama mengapa lebih mudah lapar saat cuaca dingin:

Dorongan Biologis

Sejarah manusia menunjukkan bahwa ketika makanan sulit didapat, terutama di musim dingin, tubuh mengembangkan insting untuk makan lebih banyak sebagai mekanisme bertahan hidup. Meskipun saat ini mudah mendapatkan makanan, dorongan biologis ini masih ada dan bisa membuat kita merasa lebih lapar saat suhu turun.

Kebutuhan untuk Kenyamanan Emosional & Kesehatan Mental

Musim dingin sering dikaitkan dengan berbagai tradisi makanan berat dan manis, terutama selama liburan. Selain itu, perasaan kesepian di musim dingin juga bisa menimbulkan emosi yang mendorong seseorang mencari comfort food yang tinggi gula dan lemak, dan berujung memicu rasa lapar lebih sering.

Seasonal Affective Disorder

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/21/298/2986198/ternyata-ini-manfaat-rasa-lapar-saat-berpuasa-ujOdrSLj0s.jpg
Ternyata Ini Manfaat Rasa Lapar saat Berpuasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/06/18/481/2426993/3-penyebab-tidak-lapar-saat-pagi-hari-bisa-jadi-depresi-lho-SOqpBWR1pu.jpg
3 Penyebab Tidak Lapar saat Pagi Hari, Bisa Jadi Depresi Lho
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/04/03/612/2388930/awas-lapar-bisa-bikin-gampang-marah-oV7YYXzTLs.jpg
Awas, Lapar Bisa Bikin Gampang Marah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/03/28/298/2385394/bukan-bikin-kenyang-10-makanan-ini-justru-membuat-tambah-lapar-R5QYBYMtke.jpg
Bukan Bikin Kenyang, 10 Makanan Ini Justru Membuat Tambah Lapar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/01/24/481/2350027/jangan-biarkan-tidur-dalam-keadaan-lapar-ini-5-dampak-buruknya-BugJabPtRU.jpg
Jangan Biarkan Tidur dalam Keadaan Lapar, Ini 5 Dampak Buruknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/11/23/481/2314829/benarkah-rasa-lapar-membuat-gampang-marah-BOqZop9V3C.jpg
Benarkah Rasa Lapar Membuat Gampang Marah?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement