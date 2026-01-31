Kenapa Rasa Lapar Sering Muncul saat Cuaca Dingin?

JAKARTA - Banyak orang mudah merasa lapar saat cuaca dingin. Ternyata, ini bukan perasaan biasa atau sekadar sugesti.

Ada beberapa alasan biologis, emosional, serta gaya hidup di balik fenomena tersebut. Tubuh manusia bereaksi terhadap suhu rendah dengan cara yang kompleks, dan rasa lapar yang meningkat saat dingin bisa menjadi salah satu responsnya.

Berikut ini sederet alasan utama mengapa lebih mudah lapar saat cuaca dingin:

Dorongan Biologis

Sejarah manusia menunjukkan bahwa ketika makanan sulit didapat, terutama di musim dingin, tubuh mengembangkan insting untuk makan lebih banyak sebagai mekanisme bertahan hidup. Meskipun saat ini mudah mendapatkan makanan, dorongan biologis ini masih ada dan bisa membuat kita merasa lebih lapar saat suhu turun.

Kebutuhan untuk Kenyamanan Emosional & Kesehatan Mental

Musim dingin sering dikaitkan dengan berbagai tradisi makanan berat dan manis, terutama selama liburan. Selain itu, perasaan kesepian di musim dingin juga bisa menimbulkan emosi yang mendorong seseorang mencari comfort food yang tinggi gula dan lemak, dan berujung memicu rasa lapar lebih sering.

Seasonal Affective Disorder