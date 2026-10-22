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Makan Kimchi Bisa Bantu Keluarkan Nanoplastik? Ini Kata Penelitian

Niko Prayoga , Jurnalis-Kamis, 22 Oktober 2026 |16:05 WIB
Makan Kimchi Bisa Bantu Keluarkan Nanoplastik? Ini Kata Penelitian
Kimchi. (Foto: dok jcomp/Magnific)
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JAKARTA - Kamu tahu Kimchi? Ya, olahan sayur fermentasi khas Korea Selatan yang selama ini dikenal luas berkat cita rasanya yang segar serta manfaatnya yang melimpah bagi kesehatan pencernaan. 

Namun, dibalik kelezatannya yang populer di kalangan pecinta budaya pop Korea, makanan tradisional ini ternyata menyimpan potensi besar dalam mengatasi masalah lingkungan dan kesehatan modern, yakni paparan nanoplastik di dalam tubuh manusia.

Temuan menarik tersebut diungkapkan oleh praktisi bisnis lingkungan sekaligus konten kreator, Bang Sap dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, @abangsap_. Ia membagikan hasil riset terbaru yang menunjukkan bahwa kandungan dalam kimchi memiliki kemampuan unik untuk mengikat dan mengeluarkan partikel plastik dari tubuh manusia.

"Selain jadi makanan favorit pecinta drama Korea, ternyata kimchi juga berpotensi jadi solusi buat ngatasin permasalahan plastik yang udah terlanjur masuk ke dalam tubuh manusia, loh," ujar Bang Sap, dikutip Kamis (22/10/2026).

Ia menjelaskan bahwa temuan ini berasal dari kelompok riset fungsionalitas kimchi di World Institute of Kimchi, Korea Selatan. Para peneliti di lembaga tersebut berhasil mengidentifikasi adanya bakteri khusus dari kimchi yang mampu menangkap partikel nanoplastik saat berada di dalam usus.

Proses pembersihan mikroba ini bekerja secara alami melalui struktur fisik sel bakteri itu sendiri. Struktur tersebut memungkinkan partikel mikro dan nanoplastik yang tak sengaja tertelan dapat terikat sebelum sempat diserap oleh organ tubuh.

"Cara kerjanya gini, di dinding sel bakteri ini, ada bagian yang bisa lengket sama partikel plastik. Plastik yang nempel di bakteri ini akhirnya ikut terbawa keluar bareng kotoran, jadi nggak sempat tuh terserap di dalam tubuh," ucapnya.

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