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HOME WOMEN FOOD

6 Camilan Ini Bisa Jadi Teman Kerjamu saat Lapar Melanda

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 19 Agustus 2026 |18:05 WIB
6 Camilan Ini Bisa Jadi Teman Kerjamu saat Lapar Melanda
Ilustrasi camilan yang tepat untuk menemanimu saat bekerja. (Foto: dok Magnific/azerbaijan_stockers)
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JAKARTA - Rasa lapar kadang muncul saat tengah asyik bekerja. Biasanya lapar muncul saat sore hari dan sebelum jam makan malam tiba. 

Biasanya, mengunyah camilan adalah satu cara untuk menuntaskan kelaparan. Camilan yang tepat justru bisa membantu menjaga konsentrasi dan mencegah makan berlebihan saat makan malam. 

Melansir The Times of India, ini dia camilan yang tepat untuk menemanimu saat bekerja.

Pilihan Camilan saat Bekerja

1. Kacang-kacangan dan biji-bijian

Segenggam kecil kacang almond, kenari, pistachio, atau biji labu ternyata cukup untuk membuat camilan sore terasa mengenyangkan. Kacang-kacangan mengandung lemak sehat, sedangkan biji-bijian menyediakan protein, serat, dan mineral. Karena kacang cukup tinggi kalori, sebaiknya porsikan terlebih dahulu sebelum membawanya ke meja kerja.

2. Buah-buahan

Rasa ingin ngemil saat sore hari terkadang muncul karena tubuh belum mendapatkan cukup makanan segar sepanjang hari. Apel, jeruk, jambu biji, pir, dan pisang merupakan pilihan praktis karena hampir tidak membutuhkan persiapan. 

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Topik Artikel :
Kelaparan Rasa Lapar Camilan
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