5 Camilan Mood Booster untuk Busui, Enak dan Kaya Nutrisi!

MASA menyusui membuat ibu membutuhkan energi lebih. Sebab, para busui perlu memenuhi kebutuhan nutrisi diri sendiri sekaligus mendukung produksi ASI.

Rasa lapar pun akhirnya lebih sering datang, yang kerap diiringi suasana hati mudah berubah akibat kurang tidur maupun kelelahan. Memilih camilan yang kaya protein, serat, dan lemak sehat dapat membantu menjaga energi tetap stabil sekaligus mendukung suasana hati yang lebih baik.

Berikut 5 camilan yang bisa menjadi mood booster untuk ibu menyusui (busui), dilansir dari Healthy Health:

1. Greek yogurt dengan buah segar

Pertama, ada greek yogurt dengan buah segar. Greek yogurt sendiri mengandung protein dan probiotik yang baik untuk kesehatan pencernaan.

Jika ditambahkan buah-buahan, makanan ini bisa lebih kaya akan gizi. Buah seperti stroberi, blueberry, atau pisang bisa dimasukkan ke dalam greek yogurt agar camilan lebih kaya vitamin dan antioksidan.

2. Pisang dengan selai kacang

Kemudian, ada pisang dengan selai kacang. Perpaduan pisang dan selai kacang memberikan karbohidrat kompleks, lemak sehat, serta protein yang membantu menjaga rasa kenyang lebih lama.

Pisang juga mengandung magnesium dan triptofan. Dua kandungan ini berperan dalam mendukung suasana hati.