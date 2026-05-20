5 Cara Mengelola Stres untuk Ibu Menyusui agar ASI Lancar

MENJADI ibu baru adalah pengalaman yang membahagiakan. Namun, momen ini juga bisa melelahkan secara fisik dan emosional.

Rutinitas menyusui, kurang tidur, hingga tuntutan mengurus bayi sering membuat banyak ibu merasa cepat stres selama menjalani ASI eksklusif. Kondisi tersebut ternyata tidak boleh dianggap sepele.

Saat ibu mengalami tekanan emosional berlebihan, tubuh akan memproduksi hormon stres yang dapat memengaruhi hormon penghasil ASI. Akibatnya, produksi ASI bisa terasa berkurang atau alirannya tidak selancar biasanya.

Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik selama masa menyusui. Ibu juga perlu memiliki waktu untuk beristirahat dan menenangkan diri di tengah padatnya aktivitas mengurus si kecil. Ada cara yang bisa dilakukan untuk membantu mengurangi stres selama menyusui. Apa saja?

Berikut 5 Cara Mengelola Stres untuk Ibu Menyusui agar ASI Lancar:

1. Cari Waktu untuk Relaksasi

Meski hanya beberapa menit, meluangkan waktu untuk diri sendiri dapat membantu pikiran menjadi lebih tenang. Ibu bisa mencoba mandi air hangat, duduk santai, atau melakukan teknik pernapasan agar tubuh lebih rileks.

2. Jangan Abaikan Pola Makan dan Istirahat

Tubuh ibu membutuhkan energi lebih selama menyusui. Konsumsi makanan bergizi, cukup minum, dan tidur yang cukup membantu menjaga stamina sekaligus memperbaiki suasana hati.