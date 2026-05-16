Manfaat Ajaib ASI untuk Bayi, Nutrisi Terbaik yang Tak Tergantikan

AIR susu ibu (ASI) telah lama dikenal sebagai sumber nutrisi paling ideal bagi bayi baru lahir. Tidak hanya karena kandungan gizinya yang lengkap, tetapi juga karena perannya dalam membentuk fondasi kesehatan jangka panjang sejak awal kehidupan.

ASI pun punya sederet manfaat Ajaib untuk bayi. Ada nutrisi terbaik yang takkan tergantikan. Kini, menarik menilik serba-serbi soal manfaat ASI.

1. Membantu Membangun Sistem Imun Sejak Dini

Dilansir dari laman Kemenkes, ASI mengandung kombinasi sempurna antara karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral yang disesuaikan secara alami dengan kebutuhan bayi. Komposisi ini tidak dapat sepenuhnya ditiru oleh produk susu buatan, sehingga menjadikannya sebagai standar emas dalam pemberian nutrisi bayi.

Lebih dari sekadar makanan, ASI juga berfungsi sebagai “perlindungan pertama” bagi bayi yang baru lahir. Di dalamnya terdapat antibodi dan zat kekebalan tubuh yang membantu melawan berbagai infeksi yang rentan menyerang bayi pada bulan-bulan awal kehidupan.

Salah satu keunggulan utama ASI adalah kemampuannya dalam mendukung sistem kekebalan tubuh bayi. Kandungan antibodi alami di dalamnya membantu melindungi bayi dari berbagai penyakit, seperti diare, infeksi saluran pernapasan, hingga penyakit infeksi lainnya yang umum terjadi pada bayi.

Dengan asupan ASI yang cukup, tubuh bayi memiliki pertahanan yang lebih kuat dalam menghadapi paparan bakteri dan virus di lingkungan sekitar.