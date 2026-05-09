HOME WOMEN MOM AND KIDS

Warna ASI Steffi Zamora yang Kuning Pekat Bikin Netizen Heboh, Rahasia Pola Makannya Terungkap

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 09 Mei 2026 |16:05 WIB
Warna ASI Steffi Zamora yang Kuning Pekat Bikin Netizen Heboh, Rahasia Pola Makannya Terungkap
Steffi Zamora bikin netizen heboh karena dinilai punya ASI yang bagus dan sehat. (Foto: Instagram/@steffizamora)
AKTRIS Steffi Zamora kembali mencuri perhatian publik usai membagikan momen menyusui anak pertamanya, Kaia Lanna Fernandez. Namun, netizen justru salah fokus dengan warna ASI Steffi yang dinilai berbeda dari biasanya.

Banyak warganet menganggap warna ASI tersebut menandakan kandungan nutrisi yang baik. Tak sedikit pula yang penasaran dengan pola makan Steffi selama menjalani masa menyusui.

1. Warna ASI Kuning Pekat

Steffi Zamora terlihat menunjukkan ASI-nya di Instagram. Unggahan itu bikin netizen salah fokus karena ASI milik Steffi terlihat berwarna kuning pekat.

ASI berwarna kuning dan kental ini dinilai sangat sehat. ASI dengan warna ini dinilai kaya akan nutrisi, antibodi untuk imun bayi, dan beta-karoten.

2. Bongkar Rahasia Pola Makan Steffi Azamora

Menjawab rasa penasaran netizen soal warna ASI yang kuning pekat, Steffi akhirnya membagikan rahasianya lewat Instagram Story pribadi. Steffi menegaskan dirinya tidak mengonsumsi ASI booster seperti dugaan sebagian netizen.

Steffi pun mengungkap beberapa menu yang rutin dikonsumsinya setiap hari. Menurut Steffi, kunci utama menjaga kualitas ASI adalah memperbanyak asupan protein.

Steffi mengaku rutin mengonsumsi telur organik omega setiap hari, bahkan dalam jumlah cukup banyak. Dalam sehari, ia bisa makan sekitar empat hingga delapan butir telur.

“Sebenernya aku gapake ASI booster, ini cuma dari makanan aja,” tulis Steffi.

“Yang wajib dimakan setiap hari telur organic omega minimal 4, biasanya 6-8,” ungkapnya.

 

