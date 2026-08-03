Nipple Cream: Penyelamat Ibu Menyusui dari Puting Lecet

JAKARTA - Proses menyusui memang momen yang indah antara ibu dan bayi. Tapi tentu saja, kadang ada tantangannya, salah satunya adalah puting lecet, kering, hingga pecah-pecah.

Rasa perihnya sering bikin ibu meringis setiap kali si kecil mau menyusu. Tenang, ada nipple cream yang jadi solusi dari puting lecet.

Apa Itu Nipple Cream?

Melansir dari Momcozy, nipple cream adalah krim pelembab khusus yang dirancang untuk menenangkan, menyembuhkan, dan melindungi kulit puting yang iritasi. Sebagian besar krim puting berkualitas sudah diformulasikan aman untuk bayi (food-grade). Jadi, Moms tidak perlu repot membersihkan atau membilas sisa krim saat mau menyusui si kecil.

Bahan Apa Saja yang Ada di Dalamnya?

Setiap produk punya formula berbeda, tetapi umumnya krim puting terbagi menjadi beberapa kategori bahan:

Lanolin: Lemak alami dari bulu domba yang efektif mengunci kelembaban ekstra padat untuk luka pecah-pecah yang parah.

Minyak Alami dan Mentega Nabati: Seperti minyak kelapa, minyak zaitun, shea butter, dan cocoa butter yang cocok untuk ibu yang alergi lanolin atau memilih produk vegan.

Ekstrak Herbal: Mengandung bahan alami seperti calendula atau kamomil untuk menenangkan rasa perih dan mengurangi peradangan.

Siapa Saja yang Butuh Krim Ini?

Ternyata fungsi krim ini tidak cuma buat ibu menyusui, lho!

Ibu Menyusui: Mengatasi lecet, perih akibat pelekatan (latch-on) yang belum pas, dan mencegah luka berulang.

Ibu Hamil: Perubahan hormon sering kali membuat kulit sekitar payudara terasa kering dan sensitif.

Pengidap Kulit Sensitif/Eksim: Membantu meredakan gatal dan iritasi ringan.

Olahragawan/Pelari: Mencegah gesekan perih (chafing) akibat gesekan pakaian saat berolahraga.

Cara Menggunakan Nipple Cream yang Benar

Agar hasilnya maksimal dan tetap higienis, ikuti langkah mudah berikut:

Cuci Tangan: Pastikan tangan bersih sebelum menyentuh area payudara.

Oleskan Setelah Menyusui: Waktu terbaik memakainya adalah tepat setelah selesai menyusui.

Gunakan Gunakan Secukupnya: Ambil seukuran biji jagung/kacang polong untuk tiap puting.

Pijat Perlahan: Ratakan krim di area puting dan areola dengan gerakan melingkar yang lembut.

Biarkan Meresap: Tunggu 2–3 menit agar krim menyerap sempurna.

(Agustina Wulandari )

Women Okezone menyajikan berita terbaru dan terpercaya seputar dunia perempuan. Dapatkan informasi terkini tentang gaya hidup, kesehatan, karier, dan inspirasi wanita di Indonesia.