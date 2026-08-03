JAKARTA - Proses menyusui memang momen yang indah antara ibu dan bayi. Tapi tentu saja, kadang ada tantangannya, salah satunya adalah puting lecet, kering, hingga pecah-pecah.
Rasa perihnya sering bikin ibu meringis setiap kali si kecil mau menyusu. Tenang, ada nipple cream yang jadi solusi dari puting lecet.
Apa Itu Nipple Cream?
Melansir dari Momcozy, nipple cream adalah krim pelembab khusus yang dirancang untuk menenangkan, menyembuhkan, dan melindungi kulit puting yang iritasi. Sebagian besar krim puting berkualitas sudah diformulasikan aman untuk bayi (food-grade). Jadi, Moms tidak perlu repot membersihkan atau membilas sisa krim saat mau menyusui si kecil.