Mengenal Nursing Strike, Saluran ASI Tersumbat Bikin Bayi Susah Menyusu

NURSING strike menjadi salah satu tantangan yang kerap dialami ibu menyusui, terutama ketika bayi mendadak sulit menyusu tanpa sebab yang jelas. Salah satu pemicunya adalah saluran ASI tersumbat yang membuat aliran ASI menjadi tidak lancar.

Karena itu, ibu menyusui harus waspada. Mengetahui lebih jauh soal nursing strike pun perlu dilakukan agar terhindar dari kondisi tersebut.

1. Apa Itu Nursing Strike?

Dokter spesialis anak sekaligus influencer kesehatan anak, dr. Lucky Yogasatria dalam unggahan video di akun Instagram pribadinya mengatakan, ungkap lebih mendalam soal nursing strike. Nursing strike merupakan kondisi di mana bayi mengalami rasa tidak nyaman saat menyusui salah satunya akibat aliran air ASI yang tidak terlalu terasa sehingga bayi perlu mengeluarkan upaya lebih saat menyedot ASI.

“Kadang-kadang ASI itu sebenarnya ada tapi keluarnya tidak bisa semulus biasanya. Nah, akibatnya bayi itu harus usaha lebih saat menyusu. Makanya kelihatan seperti lapar terus tapi pas ditempel ke payudara malah enggak betah,” kata dr. Lucky, dikutip Sabtu (23/5/2026).

dr. Lucky menjelaskan, aliran air ASI yang kurang deras itu bisa disebabkan karena saluran ASI pada payudara tersumbat. Hal itu bisa dirasakan dari beberapa tanda seperti payudara yang terasa penuh, dan ada bagian yang terasa mengganjal di payudara.