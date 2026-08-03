Cara Menjadi Ayah ASI untuk Mendukung Keberhasilan Menyusui

JAKARTA – Keberhasilan pemberian air susu ibu (ASI) bukan hanya bergantung pada ibu dan bayi. Peran ayah atau pasangan juga terbukti sangat penting dalam mendukung proses menyusui, mulai dari memberikan dukungan emosional hingga membantu memenuhi kebutuhan ibu selama masa menyusui.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ibu yang mendapat dukungan penuh dari pasangan lebih berpeluang memulai pemberian ASI dan mempertahankan menyusui eksklusif dalam jangka waktu yang lebih lama. Karena itu, konsep "Ayah ASI" terus didorong sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang mendukung ibu menyusui.

Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan ayah untuk membantu keberhasilan menyusui.

1. Memahami pentingnya ASI

Melansir laman Unicef, langkah pertama adalah membekali diri dengan pengetahuan mengenai manfaat ASI. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ASI merupakan sumber nutrisi terbaik bagi bayi karena mengandung zat gizi lengkap yang mendukung pertumbuhan, perkembangan otak, serta sistem kekebalan tubuh.

Selain bermanfaat bagi bayi, menyusui juga membantu menurunkan risiko berbagai penyakit pada ibu, seperti kanker payudara dan kanker ovarium, serta dapat mengurangi risiko depresi pascapersalinan.

Dengan memahami manfaat tersebut, ayah akan lebih mudah memberikan dukungan yang tepat kepada pasangan.