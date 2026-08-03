Pekan ASI Sedunia 2026: Makna, Tema, dan Pentingnya Dukungan Menyusui bagi Ibu dan Bayi

JAKARTA – Setiap tanggal 1–7 Agustus, dunia memperingati Pekan ASI Sedunia (World Breastfeeding Week/WBW) sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemberian air susu ibu (ASI) bagi tumbuh kembang anak. Peringatan ini juga menjadi ajakan bagi pemerintah, tenaga kesehatan, keluarga, hingga tempat kerja untuk menciptakan lingkungan yang mendukung ibu menyusui.

Pekan ASI Sedunia pertama kali diinisiasi oleh World Alliance for Breastfeeding Action (WABA) pada 1991 di kantor UNICEF, New York. Sejak saat itu, kampanye tahunan ini menjadi gerakan global yang mendorong pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI, termasuk pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama dan dilanjutkan hingga usia dua tahun atau lebih dengan makanan pendamping ASI (MPASI).

Pada 2026, tema yang diusung adalah "Breastfeeding for a Sustainable Start in Life: Strengthen What Works." Tema ini menekankan pentingnya mengevaluasi berbagai program yang telah berjalan, memperluas praktik yang terbukti efektif, serta memperkuat Warm Chain of Support, yakni sistem dukungan menyusui yang melibatkan keluarga, tenaga kesehatan, komunitas, tempat kerja, hingga pemerintah.

ASI, Nutrisi Terbaik untuk Bayi

ASI mengandung berbagai zat gizi penting yang dibutuhkan bayi, seperti DHA, AA, omega-6, protein, vitamin A, zat besi, laktoferin, lisozim, hingga kolostrum. Seluruh kandungan tersebut tersedia dalam komposisi yang telah disesuaikan secara alami dengan kebutuhan bayi sehingga berperan penting dalam mendukung pertumbuhan, perkembangan otak, dan pembentukan sistem kekebalan tubuh.

Selain kaya nutrisi, ASI juga lebih higienis karena diberikan langsung dari ibu tanpa melalui proses pengolahan maupun penggunaan botol. Menariknya, komposisi ASI akan berubah secara alami mengikuti usia dan kebutuhan bayi, sehingga manfaatnya terus menyesuaikan setiap tahap perkembangan.

Manfaat Menyusui bagi Ibu