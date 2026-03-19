Menjaga Stok ASIP Selama Perjalanan Mudik Agar Tak Basi dan Terbuang Sia-Sia

JAKARTA - Menjaga Air Susu Ibu Perasan (ASIP) selama perjalanan mudik sangat penting agar ASIP tidak basi dan terbuang sia-sia.

Namun tenang ya, Moms. Semua bisa diatasi dengan pengelolaan dan penanganan ASI yang tepat. Selama perjalanan mudik, prioritaskan direct breastfeeding (DBF) atau menyusui langsung. Selain lebih praktis, cara ini juga membantu menjaga produksi ASI tetap stabil.

Berikut ini anjuran dari Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI), dikutip Kamis (19/3/2026):

1. Persiapan Sebelum Berangkat

- Stok ASIP

Siapkan stok ASIP yang dibekukan satu hari sebelum keberangkatan. Kemudian, sebelum berangkat, letakkan di dalam cooler bag.

- Cooler Bag & Ice Gel

Siapkan cooler bag berkualitas baik dan ice gel yang cukup. Pastikan ice gel sudah beku sempurna sebelum digunakan.

- Pemisahan ASIP

Pisahkan ASIP berdasarkan tanggal pemerahan. Susun ASIP terbaru di bagian paling bawah atau di sisi samping agar mudah diambil.

- Pompa ASI

Pastikan membawa pompa ASI (manual atau elektrik) beserta cadangan komponennya, serta charger atau baterai cadangan.