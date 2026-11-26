Kisah Cinta Evi Sri Lestari dengan Kevin Diks, Bintang Timnas Indonesia yang Masuk Nominasi Ballon dOr Asia 2026

NAMA Kevin Diks tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan pencinta sepakbola Indonesia. Bek andalan Timnas Indonesia yang kini memperkuat Borussia Mönchengladbach tersebut berhasil menorehkan pencapaian membanggakan dengan masuk dalam daftar 30 nominasi Asian Golden Player 2026, penghargaan yang kerap disebut sebagai Ballon d'Or Asia.

Namun, di balik kesibukannya mengarungi kompetisi sepak bola Eropa, Kevin Diks ternyata memiliki kehidupan keluarga yang menarik untuk disimak. Ia menjalani rumah tangga bersama sang istri, Evi Sri Lestari, perempuan berdarah Indonesia yang memiliki hubungan erat dengan Bandung dan Lombok.

Kisah keluarga pasangan ini pun semakin mencuri perhatian publik. Terlebih, Kevin dan Evi baru saja menyambut kelahiran anak kedua mereka pada awal November 2026.

1. Berawal dari Kisah Cinta yang Jauh dari Sorotan

Tidak banyak yang mengetahui perjalanan cinta Kevin Diks dan Evi Sri Lestari. Berbeda dengan sejumlah pasangan selebritas atau pesepak bola yang kerap membagikan kehidupan pribadi di media sosial, Kevin termasuk sosok yang cukup menjaga privasi keluarganya.

Sejumlah pemberitaan menyebutkan bahwa Kevin dan Evi telah menjalin hubungan sejak 2012. Meski demikian, detail awal pertemuan hingga perjalanan asmara keduanya belum banyak diungkap secara terbuka.

Evi Sri Lestari sendiri diketahui memiliki darah Indonesia. Ia lahir dan menghabiskan masa kecilnya di Bandung hingga berusia sekitar 12 tahun. Setelah itu, ia melanjutkan kehidupannya di Lombok selama kurang lebih tiga tahun.

Latar belakang tersebut membuat Evi memiliki ikatan tersendiri dengan Indonesia. Utamanya tentu dengan Bandung dan Lombok.

2. Evi Sri Lestari, Istri Kevin Diks yang Berdarah Indonesia

Sosok Evi semakin dikenal publik setelah Kevin Diks mulai memperkuat Timnas Indonesia. Banyak penggemar yang penasaran dengan kehidupan pribadi pemain keturunan Indonesia-Belanda tersebut.

Dalam sebuah wawancara bersama Thom Haye di kanal YouTube The Haye Way, Kevin pernah menceritakan bahwa keluarga istrinya memiliki hubungan erat dengan Lombok. Bahkan, keluarga Evi diketahui mempunyai usaha restoran di kawasan Kuta, Lombok, yang dikenal dengan nama The Well Lombok.

Kevin juga mengungkapkan bahwa Lombok menjadi salah satu tempat favoritnya di Indonesia. Ia menyukai suasananya yang lebih tenang dan bisa bertemu dengan keluarga sang istri. Kedekatan tersebut memperlihatkan bahwa hubungan Kevin dengan Indonesia bukan hanya berkaitan dengan garis keturunan dari pihak ibunya, tetapi juga diperkuat melalui kehidupan keluarganya bersama Evi.