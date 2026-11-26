Potret Syifa Hadju Umrah Bareng El Rumi: Alhamdulillah, Diizinkan Allah Menunaikan Bersama

KABAR bahagia datang dari pasangan selebritas Syifa Hadju dan El Rumi. Keduanya tengah menikmati momen istimewa dengan menjalankan ibadah umrah bersama di Tanah Suci.

Kebersamaan mereka kali ini pun sukses mencuri perhatian publik dan membuat para penggemar ikut merasa bahagia. Momen tersebut diketahui melalui unggahan Syifa Hadju dan El Rumi di Instagram.

Dalam unggahan tersebut, Syifa Hadju dan El Rumi terlihat tengah berada di Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umrah. Kabar ini langsung disambut antusias oleh warganet. Banyak yang memberikan ucapan selamat sekaligus doa agar seluruh rangkaian ibadah pasangan tersebut berjalan lancar dan mendapatkan keberkahan.

1. Syifa Hadju dan El Rumi Akhirnya Umrah Bersama

Perjalanan umrah kali ini menjadi momen yang begitu spesial bagi Syifa Hadju dan El Rumi. Pasalnya, keduanya kini bisa merasakan pengalaman beribadah bersama sebagai pasangan suami istri.

Kebersamaan di Tanah Suci tentu menghadirkan suasana berbeda dibandingkan perjalanan liburan biasa. Selain menikmati keindahan tempat-tempat bersejarah umat Islam, keduanya juga memiliki kesempatan untuk memperbanyak doa dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Ungkapan rasa syukur pun menjadi gambaran kebahagiaan atas kesempatan yang diberikan untuk menunaikan ibadah di Tanah Suci. Hal itu terlihat jelas dari caption yang dituliskan El Rumi di Instagram.

“A dream we’ve shared for so long. Alhamdulillah, diizinkan Allah untuk bisa menunaikan ibadah Umroh bersama,” tulis El Rumi.