Potret Aislinn Konig dan Sandy Walsh Resmi Jadi Orangtua, Unggah Foto Gemas sang Buah Hati

KABAR bahagia datang dari pasangan atlet Aislinn Konig dengan Sandy Walsh. Bintang Timnas Indonesia itu resmi menjadi orangtua.

Kabar ini diketahui dari unggahan Aislinn Konig di Instagram. Dia posting potret gemas sang buah hati.

1. Aislinn Konig dan Sandy Walsh Resmi Jadi Orangtua

Setelah umumkan kehamilan pada Juni 2026, Aislinn Konig dan Sandy Walsh tengah menanti kehadiran sang buah hati saat ini. Kini, buah cinta mereka pun akhirnya terlahir di dunia.

Lewat unggahan Aislinn Konig di Instagram, terlihat bayi menggemaskan yang sedang tertidur. Dalam unggahan itu, terlihat caption singkat “One week” yang dituliskan Aislinn Konig.

Dari keterangannya, tampaknya Aislinn Konig sudah melahirkan sepekan lalu. Namun, kabar bahagia ini baru disampaikan Aislinn Konig dan Sandy Walsh pada hari ini.

Belum diketahui pasti di mana Aislinn Konig melakukan persalinan. Tanggal pasti kelahiran sang buah hati pun belum diketahui.