Potret Gemas LISA Blackpink saat Belajar Naik Motor Karbu

SIAPA yang tidak gemas melihat tingkah lucu Lisa BLACKPINK? Kali ini, bayangkan momen berbeda dari idol K-pop asal Thailand tersebut saat mencoba belajar mengendarai motor karburator.

Bukan di atas panggung dengan penampilan glamor. Lisa justru tampil santai dengan gaya sederhana yang mengundang senyum.

Dalam video yang diunggahnya di media sosial, Lisa terlihat begitu menggemaskan saat mencoba memahami cara mengendarai motor klasik. Dengan ekspresi penasaran dan sedikit canggung, suasana belajar naik motor terasa semakin seru.

1. Tampil Santai dengan Gaya Kasual

Ya, Lisa unggah langsung momen dirinya belajar naik motor karbu di Instagram resminya @lalalalisa_m. Dia membagikan momen behind-the-scene serial “The White Lotus” Season 3.

Lisa terlihat tampil santai dengan gaya kasual sembari mengendarai motor karbu warna pink-putih. Momen ini terjadi saat proses syuting.

Biasa tampil dengan gaya fashionable, kali ini Lisa kenakan kemeja lengan pendek dan celana pendek serta sendal jepit. Aura ceria dan ekspresi polosnya seolah memperlihatkan sisi lain Lisa yang jarang dibayangkan penggemar.