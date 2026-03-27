Lisa BLACKPINK Bagikan Momen Liburan di Bali, Pamer Pakai Kain Batik!

JAKARTA - Lisa BLACKPINK baru-baru ini menunjukkan keseruan momennya saat berada di Bali. Personel grup musik ternama asal Korea Selatan ini mengunggah sederet potretnya ketika menikmati liburan di Indonesia.

Momen tersebut dibagikan Lisa melalui akun Instagram pribadinya, @lalalalisa_m. Dalam unggahan itu, ia tampak berpose di sebuah resor dengan latar interior kayu dan nuansa tropis khas Bali.

“Go Bali?” tulis Lisa, Kamis (26/2/2026).

Dalam postingannya, Lisa membagikan sejumlah foto saat menikmati waktu di resor dengan pemandangan alam yang indah. Ia terlihat tampil santai dengan bikini sambil berenang menikmati suasana liburan.

Tak hanya itu, pelantun lagu Money tersebut juga memperlihatkan momen saat mengenakan kain batik khas Indonesia. Ia memadukan kemeja dengan kain bernuansa krem dan cokelat, menciptakan tampilan yang elegan namun tetap santai.

Lisa juga tampak asyik bermain dengan seekor kucing saat mengenakan kain batik tersebut.

Selain itu, ada pula momen ketika Lisa berpose dengan latar pemandangan matahari terbenam yang indah di Bali. Laut khas Pulau Dewata menjadi latar foto sahabat Jennie, Rosé, dan Jisoo ini.