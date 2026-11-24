Cucian Susah Kering saat Musim Hujan? Pilih 5 Bahan Pakaian Ini

JAKARTA - Saat musim hujan tiba, aktivitas sehari-hari terkadang terasa lebih merepotkan, terutama ketika cucian tidak kunjung kering. Cuaca yang lembap dan minim sinar matahari membuat proses pengeringan pakaian membutuhkan waktu lebih lama.

Oleh karena itu, selain memperhatikan model pakaian, penting juga untuk mengenali karakteristik bahannya. Beberapa jenis kain memiliki kemampuan melepaskan kelembapan lebih cepat sehingga tidak membutuhkan waktu lama untuk kering.

Bahan Pakaian yang Cepat Kering saat Musim Hujan Datang

Berikut lima bahan pakaian yang cepat kering dan cocok menjadi pilihan selama musim hujan.

1. Nilon

Nilon merupakan bahan sintetis yang dikenal ringan, memiliki sirkulasi udara cukup baik, dan daya serap air yang relatif rendah. Karakteristik tersebut membuat kain ini tidak mudah menahan banyak air sehingga bisa lebih cepat kering setelah dicuci atau terkena hujan.

2. Katun Tipis

Katun memiliki tekstur lembut dan sirkulasi udara yang baik sehingga membantu proses penguapan air. Bahan ini juga mudah ditemukan karena banyak digunakan untuk berbagai jenis pakaian, seperti kemeja, kaus, dan busana sehari-hari.

3. Microfiber