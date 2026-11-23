Telur Lewat Tanggal Batas Penjualan, Apakah Masih Aman Dikonsumsi?

JAKARTA - Kamu merasa sangat lapar dan ingin membuat telur goreng karena praktis. Namun, saat hendak memasaknya, kamu baru sadar bahwa telur yang dibeli di toko itu sudah melewati tanggal batas penjualan. Waduh, kira-kira masih aman dikonsumsi atau lebih baik dibuang, ya?

Kabar baiknya, telur yang sudah melewati tanggal batas penjualan bukan berarti sudah basi. Akan tetapi, kamu perlu memperhatikan beberapa hal, mulai dari kondisi cangkang hingga cara penyimpanannya.

Dilansir dari laman Real Simple, ahli keamanan pangan, Mario Hupfeld, mengatakan tanggal batas penjualan kemasan telur lebih ditujukan sebagai panduan bagi toko untuk mengatur persediaan dan perputaran stok.

Menurut Hupfeld, telur masih dapat bertahan sekitar tiga hingga empat minggu setelah dibeli apabila disimpan dengan benar. Syaratnya, cangkang telur tetap utuh dan telur terus berada dalam suhu sekitar 4 derajat celcius atau lebih rendah.

Bagaimana Kalau Tetap Ingin Dimasak?

Sebelum menggunakannya, sebaiknya periksa kondisi telur terlebih dahulu. Telur yang sudah rusak biasanya mengeluarkan bau busuk atau memiliki penampilan tidak normal, misalnya terdapat bagian berwarna kehijauan atau kehitaman.