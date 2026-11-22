5 Trik Styling Sweater agar Tetap Modis saat Musim Hujan

JAKARTA - Sweater menjadi andalan saat musim hujan dan cuaca dingin. Selain nyaman dan menghangatkan tubuh, sweater juga mudah dipadukan dengan berbagai jenis pakaian.

Namun, jika salah memadukannya, sweater justru bisa membuat penampilan terlihat bertumpuk dan kurang modis. Untuk mengatasinya, behavioral style expert, Laura Sawyier membagikan sejumlah tips memadukan sweater agar tetap terlihat elegan dan tidak ketinggalan zaman.

“Sweater kasmir berkerah bulat merupakan salah satu model klasik yang mudah dipadukan. Kuncinya terletak pada pemilihan ukuran dan cara menatanya,” ujarnya seperti yang dikutip dari People, Minggu (22/11/2026).

Berikut lima cara memadukan sweater agar penampilan tetap modis.

1. Sampirkan Sweater di Bahu

Menyampirkan sweater dengan kemeja.

Sawyier menyarankan untuk tidak menyampirkan sweater di atas sweater lainnya karena bisa membuat bagian bahu terlihat terlalu tebal. Sebagai gantinya, padukan dengan kemeja berkancing atau blus untuk menciptakan tampilan klasik dan rapi.