Rahasia Bugar Michelle Yeoh di Usia 60an, Dimulai dari Tempat Tidur saat Bangun Pagi

JAKARTA - Menua dengan sehat tentu menjadi impian banyak orang. Untuk mewujudkannya, menerapkan pola hidup sehat dan rutin berolahraga sejak muda menjadi salah satu langkah penting.

Aktris asal Malaysia, Michelle Yeoh, membagikan rahasianya agar tetap bugar di usia 60-an. Menurutnya, menjaga kebugaran tidak hanya dilakukan melalui olahraga, tetapi juga dengan rutin melakukan peregangan, latihan kekuatan, dan ritual sederhana setiap pagi untuk menghargai tubuh.

Dalam wawancara dengan Women's Health, aktris film Blade Runner 2099 tersebut mengungkapkan bahwa dirinya memasukkan gerakan yang terinspirasi dari Tai Chi ke dalam rutinitas pagi. Kebiasaan ini dilakukan untuk membantu mengatasi berbagai cedera yang dialaminya sejak awal karier.

"Punggung dan lutut saya, serta bagian tubuh lainnya, telah mengalami tekanan yang luar biasa. Jadi, ketika bangun tidur, hal pertama yang saya lakukan adalah bergerak di tempat tidur agar tubuh dan pikiran ikut terbangun serta semuanya kembali terasa selaras," kata Yeoh.

Alih-alih mengikuti seluruh rangkaian gerakan Tai Chi tradisional, Yeoh mengembangkan sendiri serangkaian peregangan dan latihan sederhana yang bisa dilakukan di mana saja. Dengan begitu, ia tidak memiliki alasan untuk melewatkan rutinitas tersebut.